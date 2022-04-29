【電動車】蔚來理想曾升逾一成　廣東省出台限時新能源汽車補貼、每輛8000元

▲ 蔚來理想曾升逾一成 廣東省出台限時新能源汽車補貼、每輛8000元

廣東省發改委公布，將動用省級財政資金，對符合條件的消費者給予新能源汽車綜合使用補貼，每輛車補貼8000元，補貼期限由今年5月1日起，至6月30日結束，購車合同日期須在此期限內。

新能源汽車板塊在早市尾段隨科網股拉升，午市繼續保持升勢。蔚來 （09866） 曾升逾一成，現升9.3%，現報147.5元；理想汽車 （02015） 曾升一成，現報97.1元，升9.2%；小鵬汽車 （09868） 現升7.2%，報103.1元。

據廣東省發改委文件顯示，個人消費者在省內購買「廣東省汽車以舊換新專項行動」中，所推廣車型範圍內的新能源汽車新車，並在省內完成機動車註冊登記，可申請新能源汽車綜合使用補貼。

此外，國家發展改革委員會產業司，在近日組織召開新能源汽車市場情況座談會，並圍繞第一季度汽車產業運行情況、疫情對汽車生產消費影響、全年汽車產業運行形勢研判等進行交流，對促進汽車產業持續健康發展提出意見建議。

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