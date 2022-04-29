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投資客693萬購港島開放式單位　上手持貨10年僅賺26萬｜買樓理財

股樓投資 15:52 2022/04/29

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市場再錄明賺暗蝕成交，灣仔壹環一個中層開放式單位日前易手，原業主持貨10年，雖然現帳面賺26萬元離場，但若連買賣佣金、稅款計，料要蝕錢離場。 

中原地產陳偉華說，壹環中層F室，實用面積320平方呎，開放式間隔，望樓景，日前以693萬元易手，實用呎價約21,656元。  

延伸閱讀 鑽石山未補價居屋竟要蝕！三房連新淨裝修　業主持貨近4年　帳蝕20萬｜有相【下一頁

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同場加映【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置 

陳偉華透露，買家屬於投資客，鍾情物業交通方便，受租客歡迎。資料顯示，原業主於2012年以667萬元一手買入單位，持貨10年，帳面獲利26萬元，物業期內升值約4%，但若連買賣佣金、稅款計，料要蝕錢離場。 

同場加映【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯   

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 灣仔 壹環 中原地產

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