【SPAC】陳德霖曾璟璇發起SPAC香港匯德通過聆訊　第8家申請第3家闖關成功

▲ 【SPAC】陳德霖曾璟璇發起SPAC香港匯德通過聆訊 第８家申請第３家闖關成功

市場消息指，今年2月底提交特殊目的收購公司（SPAC）的香港匯德最新通過上市聆訊，為第3家通過聆訊的SPAC。香港匯德發起人包括金管局前總裁陳德霖、渣打銀行前大中華區主席曾璟璇和巨溢。曾璟璇為前行政長官曾蔭權胞妹，而巨溢投資總裁為曾蔭權兒子曾慶淳。

香港匯德是第8家入紙申請上市的SPAC，則成功第3家通過上市聆訊，市場消息指，香港匯息申請上市過程順利，其中一個原因是公司的發起人及董事與顧問星光熠熠，都是有資歷的專業人士。公司通過上市聆訊，會開始建簿，與投資者會面。

香港匯德在申請文件指，SPAC目標不限於任何行業或地域，惟公司擬專注於在可持續發展及企業管治方面具備競爭優勢，且在大中華地區設有營運或預期設有營運的金融服務或科技公司。

陳德霖、曾璟璇及巨溢各佔香港匯德的51%、32%及17%。

港股市況不濟下，香港首家SPAC－Aquila （07836） 上市後逾一個月，尚未有第二家SPAC掛牌，早前已通過聆訊的Vivere Lifesciences本周也傳出暫緩建簿，待市況轉穩再出動。

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