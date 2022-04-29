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【職場技能】善用現代數碼科技　助員工提高混合工作動力

商業 14:43 2022/04/29

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疫情讓員工重新思考工作意義，亦觸發大辭職潮，企業面對人員流失，以數碼科技或可幫助員工更有效率工作及企業亦可保留人才。據Adobe發布的《時間的未來：混合型工作場所》報告指出，企業善用數碼科技，可加強人才招聘及提升員工工作效率。

【職業規劃】生物科技前景樂觀　實習有助本科生及早計劃事業

該報告於去年12月至今年1月進行，共訪問了美國大型企業及中小企的1,400名員工及管理層，對受訪者進行20分鐘的問卷調查。

受訪的大型企業及中小企，各200名管理人員中，4成的大型企業經理及2成半中小企管理層指，過去6個月中辭職人數增加。

而23%的中小企員工及18%的大型企業員工認為，將會考慮轉工；當中19%中小企員工及17%大型企業員工更認為，他們會很快的找到新工作。另有三分一員工及近5半Z世代受訪者表示，他們可能在2023年找新工作。

數碼工具助適應混合工作
在混合工作模式下，科技可為企業解決問題，報告指，管理人員與員工一致認為數碼科技及靈活思維方式，能助團隊提升工作效率，而靈活的工作時間、年假、病假及升級辦公室現有科技，更可助員工適應新的混合工作模式，近四分之三的大企業經理及中小企管理層認為，數碼方案有效協助工作。

【WFH】混合式辦公有助提升效率　哈佛：每周返公司1至2天最好

報告亦發現，員工及經理每星期需要花約5至7小時進行故障排除或技術設置；近7成的受訪員工認指出，面對檔案協作，辦公室與家居WiFi網絡不穩定及編輯共享檔案等問題；四分之三受訪者表示，利用數碼工具可為他們提升混合工作模式效能；另有約3成員工則認為，使用過時的科技或難以與現代的團隊合作，導致生產力受阻，並且只有一半受訪者認為企業管理層精通科技應用。

另外，報告指出，93%受訪員工認為薪酬提升是最關鍵的轉工考慮因素，其次是學習新技能的機會 、更好的福利及職場成長機會。此外，分別有72%的受訪員工與88%的受訪經理表示，評估新工作時，新工作會使用現代數碼工具是一個關鍵考慮。

責任編輯：向頌勤

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