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【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard離婚稱捐2700萬被揭未找哂 馬斯克疑有代付

環球社會熱點 15:30 2022/04/29

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荷里活男星尊尼狄普控告前妻安芭赫德誹謗案正開審，雙方證人輪流作供。安芭赫德和尊尼狄普離婚時，安芭赫德曾宣布將向2個非牟利組織分別捐贈350萬美元（約2,730萬港元）。但其中一個非牟利組織代表作供稱，實際只收到安芭赫德名義的130萬美元（約1,014萬港元）捐款，兼其中50萬美元（約390萬港元）實際上或來自電動車特斯拉創辦人馬斯克。

前經理人作供 Amber Heard利用馬斯克「攝時間」 【下一頁】

安芭赫德（Amber Heard）和尊尼狄普（Johnny Depp）在2016年達成離婚協議，安芭赫德當時宣布，會將協議所獲得的700美元（約5,460萬港元）全數捐給慈善機構。當時安芭赫德指，款項會分配給美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union，ACLU）及洛杉磯兒童醫院。

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惟ACLU總法律顧問兼營運總監道格赫爾蒂（Terence Dougherty）周四（28日）在預先錄製的證詞中表示，聯盟實際只收到以安芭赫德名義捐贈的130萬美元捐款，未有全數收到350萬美元。當中更僅得在2016年8月時收到的35萬美元（約273萬港元），是直接來自安芭赫德本人。

道格赫爾蒂揭露，款項中包括一張來自尊尼狄普的10萬美元（約78萬港元）支票，來自領航基金（Vanguard）的50萬美元（約390萬港元），以及來自富達（Fidelity） 捐贈者建議基金的35萬美元（約273萬港元）。

Amber Heard被指患雙重人格障礙 控制欲強 【下一頁】

道格赫爾蒂表示，聯盟認為當中50萬的付款或來自馬斯克（Elon Musk）設立的一個基金。他透露馬斯克曾在2016年8月時，向ACLU執行董事Anthony Romero發送電郵表示，安芭赫德會在10年間總共捐贈350萬美元。馬斯克在電郵中表示，安芭赫德已有相關計劃。

道格赫爾蒂更作證指，ACLU在2019年至今仍未收到下一筆捐款，聯盟當時曾聯絡安芭赫德，得悉對方遇到經濟困難。道格赫爾蒂亦透露，安芭赫德從未簽署ACLU工作人員準備的承諾書，此前更曾要求ACLU不要發布她350萬美元捐款承諾的新聞稿。

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責任編輯：李俊儀

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