日本發現沉沒北海道觀光船 再多3人遇難

日本北海道的一艘觀光船早前失蹤，暫時確認11人遇難。日本政府近日表示，已發現失蹤的觀光船，並在附近海域發現多3具屍體，累計死亡人數已達14人。惟官方懷疑有人被困船內，死亡數字或再增加。

日本北海道失蹤觀光船增一人遇難 累計11死（第三版） 【下一頁】

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海上自衛隊周五（29日）使用水下攝影機，搜索涉事觀光船「Kazu I」最後發出救生訊號的北海道知床半島海域，最終在水深100米處附近，發現已沉沒的「Kazu I」。搜索人員估計，可能有人未及逃出船外，需確認內部情況。

同時，搜索人員在船難現場附近海域發現3具著有救生衣的屍體，確認3人均為遇溺而亡。連同早前的11人，總死亡人數數升至14人。當局亦擴大搜索範圍，希望尋找下落不明的失蹤人士。

據報，「Kazu I」上周六（23日）上午約10時離開斜里町Utoro 港口，下午1時15分左右行駛至港口東北約27公里的「Kashuni瀑布」附近時，向海岸警衛隊報告船隻開始入水有下沉跡象。

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責任編輯：吳漢培