【退休調查】富達調查：近五成女性認為積蓄不能應付退休生活　港人退休最重視外遊

▲ 富達調查：近五成女性認為積蓄不能應付退休生活 港人退休最重視外遊

富達發表調查報告指，有46%的香港女性表示沒有信心現有的積蓄水平足以應付退休生活，而持有這一想法的男性比例則為43%。

根據富達《2022年全球女性投資理財調查》報告顯示，香港女性普遍預期在63歲退休，較男性早兩年。只有32%的香港女性對現時的財政狀況感樂觀，相較男性這一比例為37%。另外，33%女性認為自己有能力為退休儲蓄，40%的男性認為自己有能力為退休儲蓄。

在考慮退休後所需資金時，不論女性或男性，港人普遍最為重視退休後所需要或追求的生活方式，以及退休後的可動用收入。當中，超過六成香港女性退休後最重視外遊，其次是繼續追求個人興趣；而男性則認為外遊及追求個人興趣同樣重要。

報告又指出，女性在規劃退休儲蓄方面較為被動，不足三成的女性有定期為退休作額外儲蓄，不足四成的女性表示有主動善用退休積蓄作投資。接受調查者表示，扣除日常開支後沒有足夠資金、不知如何為退休儲蓄作最佳的部署，及有其他的儲蓄需要，如置業或汽車供款，令她們無法為退休作額外儲備。

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕表示，隨著香港放寬社交距離措施，港人籌劃消費計劃的同時，應抽時間審視個人的長遠財務目標，在可行情況下考慮投放部分資金作退休儲蓄和投資。

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