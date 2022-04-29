【企業網絡安全】9成半數據洩漏因認證不足　身份認證技術將成新防火牆

疫情急速推動企業數碼轉型，愈來愈多企業實施在家工作或混合工作模式，惟背後的網絡安全隱憂亦不容忽視。專門為企業提供非結構化數據及數碼身分管理服務的SailPoint，今（29日）舉行線上發布會，指出3大部署網絡保安科技的策略及新趨勢，包括：身份認證網絡保安技術、採用人工智能（AI）與機械學習（Machine Learning）技術、配合自動化平台即時阻攔可疑登入活動。

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SailPoint亞太區高級副總裁梅正宇指出，在現今混合工作模式成為新常態的情況下，傳統的網絡安全框架已不合時宜，企業需要一個強大並全面的整合身份安全解決方案。

根據Identity Defined Security Alliaince最新數據指出，近年94%的數據洩漏事件，是由於對用戶的身份認證不足所致。因此他認為，以身份認證為中心的科技會成為未來網絡保安發展的新指標，「身份認證將會成為新的防火牆」。

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利用AL、ML識別身份 自動阻攔可疑登入

為加快身份認證流程，他指該企一直以人工智能（AI）與機械學習（Machine Learning）的技術為產品的基礎，同時配合機械人流程自動化（RPA）和營運科技設備，全面整合來自辦公室內外的數據。「在節省成本的同時，更有效地發現可疑登入活動、管理和保護用戶帳號。」

人手方式識別 平均每人要45分鐘

SailPoint香港人及澳門董事總經理戴健慶補充，企業若以人手方式識別可疑登入活動，平均每人需花約45分鐘來處理事件。該SailPoint自動化平台利用AI、ML等技術則可做到即時、自動阻攔，大大減輕對保安登入架構造成壓力與風險。

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記者：殷凱怡

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