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【虛擬經濟】滙豐與K11 MUSEA舉辦NFT展覽 將送1,000個NFT予滙豐客戶

理財智慧 13:40 2022/04/29

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滙豐（00005）與K11 MUSEA攜手呈獻香港最具代表性及最大型NFT展覽之一，展出將帶來超過30位藝術家及藝術項目的逾200件作品，而滙豐亦將展出兩件NFT藝術品。展覽將於本月29日至6月 19日期間在K11 MUSEA舉行。

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滙豐作為是次展覽之冠名贊助商，將為高淨值客戶帶來眾多獨特數碼藝術體驗，包括私人導賞、在K11 ATELIER滙豐財富管理中心參觀NFT 藝術品，以及專為他們子女提供的NFT製作和元宇宙工作坊等。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示：「我們很高興與K11攜手在K11 MUSEA及滙豐首個財富管理中心舉辦本次展覽。NFT 繼續成為藝術界的焦點，我們亦留意到不少客戶對NFT藝術的關注及熱衷，並希望親身了解NFT對藝術愛好者的意義。滙豐將繼續與領先的畫廊合作，尋找合作機會，為客戶帶來創新的藝術體驗。」

為推動數碼藝術鑒賞，滙豐總行外牆亦將搖身一變為香港最大戶外NFT畫廊，展出K11 MUSEA NFT展覽當中的11件作品。

為隆重其事，滙豐將送出1,000個環保非交易NFT予滙豐客戶，為香港首間送出NFT收藏品的零售銀行。該批NFT由第三方數碼平台通過區塊鏈鑄造，其能源消耗較其他傳統平台少2,600倍，並且已購入碳信用以支持潔淨能源發展。

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責任編輯：嚴浩文

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