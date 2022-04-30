【ESG】德國家電品牌Miele　三大範疇實踐可持續發展

▲ Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤坦言，如果地球已經不適合人類居住，賺多少錢都沒用。所以作為家電品牌，更有責任推動可持續發展。

家用電器產品不斷推陳出新，令現代人對電子產品的「即棄」想法湧現，電子垃圾的問題愈趨嚴重，危害環境。這令德國家電品牌Miele不禁反思，可從三大範疇入手，將ESG思維融入至業務運作及決策，身體力行引導消費者樹立環保意識，鼓勵消費者實踐綠色生活。

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Miele香港及澳門區行政總裁林祖勤日前接受本報訪問時透露，該企一直堅持採用4大營運戰略（Corporate Strategy），除了品牌建構（Brand Strategy）、人力資源（People Strategy）及效績（Functional Strategy），最重要的還有可持續發展策略（Sustainability Strategy）。

達至長期成功 4項策略缺一不可

他坦言，企業要達至長期成功，不能只看業績，以上4項策略都是缺一不可，

若地球已不適合人類居住，賺多少錢都沒用。作為家電品牌，更有責任推動可持續發展。

他提到，要實踐可持續發展策略，品牌必須把眼光放長遠，擁有大局意識，從產品開發及生產綫、維修、到銷售服務三大範疇形成一個生態圈，身體力行引導及教育消費者樹立環保意識。

林祖勤表示，該企2020年投放91.8萬歐元（約778萬港元），在生產設備及過程上採用低碳鋼物料，以減少碳足迹。也通過利用替代能源和環保鋼材，令產品製造過程所產生的二氧化碳排放量減少逾66%。但在尋求新方案時，資源成本或會變得更高，生產成本會更昂貴：

要在生產成本與環保之間取得平衡，真的很難，但難都要做！因為這是長期投資，我相信有付出就會有回報。

從生產保養教育入手 盼消費者配合

另外，產品質量其實也與後續保養維修範疇息息相關。林祖勤透露，「產品硬件大概可以用20年，若消費者願意配合，不隨意丟棄產品，電子垃圾就會減少。」加上該企會定期進行軟件更新，改善及提升產品功能並延長使用壽命，助產品可持久耐用。他補充，若果產品不容易損壞，就毋須師傅上門維修，也可減少交通運輸的碳排放。

要更具體地實踐可持續發展策略，除了要企業的付出，也需要消費者的配合。林祖勤直言：「Miele早於創辦時已顧及可持續發展，只是大眾關注點一直不在此。加上對大眾來說，可持續發展或會太概念性，難以理解，意識也相對落後。」他坦言對消費者進行教育，仍需要一段時間。因此Miele近日就趁着品牌登陸香港25周年，以「可持續發展」為主題推出新活動計劃。

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他表示，由於品牌有不少煮食電器產品，所以決定以食材入手，教育消費者可持續發展的知識及文化。該企今年與雲耕一族（Rooftop Republic）合作，在Miele銅鑼灣旗艦店建造一個有機農場，種植不同的香料及蔬菜，並舉辦「從農場到餐桌」（Farm to Table）活動，讓消費者體驗從農場中收割並烹飪，鼓勵他們改變對食物浪費行為，逐步實踐綠色生活。

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記者：曾曉汶

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