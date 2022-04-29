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【中國經濟】習近平主持中央政治局會議　推措施支持平台經濟規範健康發展、未再提防止野蠻增長

宏觀解讀 13:28 2022/04/29

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【中國經濟】習近平主持中央政治局會議　推措施支持平台經濟規範健康發展、未再提防止野蠻增長

內地多地疫情升溫之際，中央官員近期多次舉行不同會議商議經濟策略。官習近平最新主持中共中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢，會後重申「堅持動態清零」，也要加大宏觀政策調整力度，確保經濟運行在合理區間，對不同行業政策，用字更著重支援行業。

在內房、平台經濟等受監管消息影響較深的行業中，會議提及要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，常態化監管，出台支持平台經濟規範發展的具體措施。官媒總結最新會議中，未如去年中央經濟工作會議後發文提及加強對資本有效監管，防止資本野蠻增長。

地產市場方面，會議表示，要有效管控重點風險，守住不發生系統性風險，在堅持房住不炒定位，支持各地從當地實際出發完善地產政府，支持剛性和改善性居住需求，改良商品房預售資金監管。

資本市場上，要及時回應市場關切，穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。

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