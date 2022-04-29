【新冠疫苗】墨爾本所在州逾400教師被停職 未在限期前打第3針

因應新冠肺炎疫情持續肆虐，多國政府下令強制民眾接種疫苗。澳洲墨爾本所在的維多利亞州逾400名公立學校教師被停職，維州政府指因有關教師未在限期前接種第3針疫苗。澳洲維州教育部指出，多數員工皆已打第3針疫苗，鼓勵尚未接種員工盡快完成。

IMF總幹事確診新冠 上周曾與多國財金領袖開會 【下一頁】

澳洲維多利亞州衛生部規定，當地學校教師必須在3月25日前接種第3針疫苗，或獲得醫療豁免證明，否則會被強制休假。澳洲媒體報道，維州有約420名公立學校教師因不符合州內疫苗接種規定，在近期被停薪留職。

維州教育部指，大部分員工皆達至疫苗接種要求。教育部發言人透露，截至4月26日，維州公立學校僱員99.2%皆已接種第3劑疫苗，可以繼續工作。發言人表示，鼓勵尚未打第3針僱員預約接種，保護自己、家人以及學校社區。

南韓將取消戶外口罩令 增逾5萬確診 【下一頁】

據悉，維州及北領地是澳洲唯二要求，教師必須接種第3針疫苗的州份。維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，疫苗可以挽救生命，非常有信心完成2劑疫苗接種人士很快會接種第3針。他透露，維州學校在第一學期首日已重開，現時教師等員工及學生的缺勤率已較疫情前低。

另外，西澳州對確診者的家庭接觸者7天個例規定已於當地時間周五（29日）結束，塔州下周一（2日）亦會取消相關規定。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀