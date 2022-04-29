▲ 【TWTR】馬斯克據報入主Twitter後考慮裁員 從熱門Tweets收錢

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）成功說服Twitter（美：TWTR）董事會支持私有化，其440億美元融資方式漸浮面。馬斯克最新披露4月26日、27日兩日從Tesla持股提款近40億美元，而在他早前從銀行、Tesla股份抵押已籌足255億美元。有參與過程的銀行職員向外電指出，馬斯克宣稱入主Twitter後將削減成本，包括考慮裁員，也會以新方式從Tweets帖文增加收入。

馬斯克自披露有意私有化Twitter以來，向外界多次強調要確保「言論自由」，也會助Twitter釋放價值，未有詳解入主後商業策略。外電最新消息披露更多馬斯克對Twitter 財務和營運的想法。

彭博引述消息指，馬斯克向銀行爭取貸款時，明確表示考慮裁員。不過，路透引述另一參與商議的銀行家則稱，馬斯克有提及節省成本，但未決定會否裁員，也未明確說明削減成本的目標金額。

該消息人士指，馬斯克在商議過程中提及，Twitter毛利率明顯低於facebook以至Pinterest（美：PINS），令公司有大量空間提升營運效率。

在增加收入方面，該消息人士指，馬斯克擬以新方式從Tweets帖文變現，如當Tweets涉及重要消息或成為熱門消息，第三方引用時或須付費。

相關文章：

【TSLA】Tesla重挫12%失900美元 馬斯克吞併Twitter方案210億美元現金來源未明成隱憂

【TWTR】Twitter 首季收入遜預期、惟用戶數量激增 料馬斯克年內完成收購交易

【TWTR】馬斯克入主Twiitter強調言論自由 「前首富」貝索斯反問中國會否增加影響力