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【烏克蘭戰爭】俄軍對話被截聽 傳認近2.6萬人陣亡

環球政治 13:15 2022/04/29

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俄羅斯與烏克蘭戰爭已維持超過兩個月，外間對俄軍實際情況了解甚少。烏克蘭情報單位日前聲稱，成功攔截俄軍對話，當中有人透露，俄軍對烏克蘭戰爭中已陣亡超過2.5萬人，數量多於烏方及其他國家估計。

【烏克蘭戰爭】古特雷斯訪問期間 俄被指再轟炸基輔 【下一頁】

【烏克蘭戰爭】美國會延後表決增加對烏撥款 兩黨有分歧 【下一頁】

烏克蘭情報部門釋出截聽對話內容文字稿，聲稱一名俄軍士兵向上級報告，官方公布的傷亡人數是一回事，但對烏克蘭戰事至今已超過兩個月，陣亡人數已達2.59萬。另一段對話文字稿中，一名士兵透露其指揮官死時的恐怖狀況。

現時烏克蘭方估計，俄烏戰爭至今，俄軍約2.28萬人喪命，多名高層軍官亦陣亡。不過，俄方甚少更新軍隊的狀況，只有部分地方政府及新聞曾報稱，可能最少317名軍官在俄烏戰爭中死亡。

俄羅斯早前宣布首階段軍事行動成功，並展開以全面控制烏克蘭南部及烏東頓巴斯（Donbas）地區的次階段行動。雙方目前持續在頓巴斯地區交戰，俄軍仍然力求全面攻克東南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol）。

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責任編輯：吳漢培

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