  • 30°C
香港時間 : 2022429日 (五) 13:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【資源股】五礦資源Las Bambas財產今早再遭入侵、部分設施損壞　午後恢復交易

股市 12:55 2022/04/29

分享：

分享：

五礦資源Las Bambas財產今早再遭入侵破壞　午後恢復交易

五礦資源 （01208） 在秘魯的銅礦開採繼續因當地社區成員抗議而暫停。五礦資源今早宣佈短暫停牌，其後發表通告指，旗下Las Bambas財產繼昨日有Fuerabamba及Huancuire社區成員非法進入後，今早再次遭到有關社區成員的入侵，期間部分設備遭到損壞。五礦資源表示，Las Bambas的生產仍然暫停，會在今日下午一時恢復股份買賣。

五礦資源表示，今早再有秘魯當地社區成員入侵Las Bambas財產，警察與私人保安在現場保護人員和設備，所有防衛行動均按照 MMG 對「安全和人權自願原則 」（VPSHR） 的持續承諾採取。雖然抗議者損壞了一些設備，但公司仍控制關鍵基礎設施。而今日沒有採取任何佔有性防禦行動，將抗議者驅離現場。

此外，為恢復公共秩序，Challhuahuacho和Coyllurqi地區已開始實施為期 30 天的緊急狀態。公司表示，其已經參加了秘魯政府、社區成員及本公司之間的數次會議以致力建立對話並解決社區問題，但截至目前尚未能夠達成協議。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

相關文章：【資源股】五礦資源未能與秘魯當地抗議者達成協議、驅散中有人受傷　Las Bambas仍然停產

【資源股】五礦資源跌3%　公布自明日起秘魯Las Bambas將無法維持銅生產

港股 五礦資源（01208） 停牌

上一篇文章

【TWTR】馬斯克據報入主Twitter後考慮裁員　從熱門Tweets收錢

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨升4點、納指期貨跌0.9%　亞馬遜盤後跌近9%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【業績│石油股】中海油高開逾6%　派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）
【業績│石油股】中海油高開逾6%　派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）
【恒指夜期+ADR】阿里美股撲90港元關 夜期僅跌62點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股撲90港元關 夜期僅跌62點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升4點、納指期貨跌0.9%　亞馬遜盤後跌近9%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升4點、納指期貨跌0.9%　亞馬遜盤後跌近9%（不斷更新）
美股反彈乏力　跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀
美股反彈乏力　跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀
【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算　日央行宣布每日買債、美元兌日圓升越130
【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算　日央行宣布每日買債、美元兌日圓升越130
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款