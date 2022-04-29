【資源股】五礦資源Las Bambas財產今早再遭入侵、部分設施損壞　午後恢復交易

▲ 五礦資源Las Bambas財產今早再遭入侵破壞 午後恢復交易

五礦資源 （01208） 在秘魯的銅礦開採繼續因當地社區成員抗議而暫停。五礦資源今早宣佈短暫停牌，其後發表通告指，旗下Las Bambas財產繼昨日有Fuerabamba及Huancuire社區成員非法進入後，今早再次遭到有關社區成員的入侵，期間部分設備遭到損壞。五礦資源表示，Las Bambas的生產仍然暫停，會在今日下午一時恢復股份買賣。

五礦資源表示，今早再有秘魯當地社區成員入侵Las Bambas財產，警察與私人保安在現場保護人員和設備，所有防衛行動均按照 MMG 對「安全和人權自願原則 」（VPSHR） 的持續承諾採取。雖然抗議者損壞了一些設備，但公司仍控制關鍵基礎設施。而今日沒有採取任何佔有性防禦行動，將抗議者驅離現場。

此外，為恢復公共秩序，Challhuahuacho和Coyllurqi地區已開始實施為期 30 天的緊急狀態。公司表示，其已經參加了秘魯政府、社區成員及本公司之間的數次會議以致力建立對話並解決社區問題，但截至目前尚未能夠達成協議。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

相關文章：【資源股】五礦資源未能與秘魯當地抗議者達成協議、驅散中有人受傷 Las Bambas仍然停產

【資源股】五礦資源跌3% 公布自明日起秘魯Las Bambas將無法維持銅生產