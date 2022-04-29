  • 32°C
香港時間 : 2022429日 (五) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡攻擊】全球去年勒索軟件攻擊數量激增78%　86%企業失去業務或收入

科技 15:15 2022/04/29

分享：

分享：

過去一年的平均贖金為81.2萬美元（約637萬港元），幾乎是2020年均贖金17萬美元（約133萬港元）的5倍。（法新社）

黑客經常利用勒索軟件威脅企業的網絡系統，甚至會為企業帶來業務和金錢上的損失。據網絡安全公司Sophos的《勒索軟件軟件現況》（The State of Ransomware 2022）報告，去年全球有66%企業曾遭受勒索軟件攻擊，較前年激增78%。

【網絡安全】港人防範意識增強　香港保安觀察報告：單一網絡保安事件宗數正下跌

Sophos在今年初向31個國家共5,600名中型私人企業的IT專業人士進行調查，了解他們在過去一年中遭遇勒索軟件的情況。調查發現，在2021年遭受過勒索軟件攻擊的企業中，有86%表示這些攻擊導致它們失去業務或收入。

平均勒索金額按年增4倍

報告指出，贖金金額也在增加。過去一年的平均贖金為81.2萬美元（約637萬港元），幾乎是2020年均贖金17萬美元（約133萬港元）的5倍。

【網絡攻擊】物聯網不安全　去年遭黑客攻擊逾9億次

除不斷增加的贖金金額外，願意付款的受害者比例也在增加。Sophos首席研究科學家Chester Wisniewski認為出現這現象的原因，包括企業備份不完整，或希望防止被盜數據出現在公共泄漏網站上。

使用備份恢復   困難兼耗時

Chester Wisniewski表示，在發生勒索軟件攻擊後，企業或會感到強大壓力，希望可盡快恢復正常運作。他指出：「使用備份恢復加密數據是一個困難和耗時的過程，因此他們或會認為支付贖金以獲得解密密鑰，是一個更快的解決方案。」

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度
2022/04/27
【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度
【量子技術】東芝夥英國電信　啟動全球首個商用量子安全網絡試驗
2022/04/27
【量子技術】東芝夥英國電信　啟動全球首個商用量子安全網絡試驗
【網絡攻擊】可口可樂系統傳遭黑客攻擊　被盜161GB資料
2022/04/27
【網絡攻擊】可口可樂系統傳遭黑客攻擊　被盜161GB資料
【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料
2022/04/28
【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料

你可能感興趣

【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度
12:01 2022/04/27
【數據安全】Google Play Store更新數據安全標籤　提高數據使用透明度
【量子技術】東芝夥英國電信　啟動全球首個商用量子安全網絡試驗
15:15 2022/04/27
【量子技術】東芝夥英國電信　啟動全球首個商用量子安全網絡試驗
【網絡攻擊】可口可樂系統傳遭黑客攻擊　被盜161GB資料
14:25 2022/04/27
【網絡攻擊】可口可樂系統傳遭黑客攻擊　被盜161GB資料
網絡保安 科技產品 雲端 勒索 黑客 軟件

上一篇文章

【三星爭議】三星Galaxy廣告惹爭議　被批忽略女性安全

下一篇文章

【企業網絡安全】9成半數據洩漏因認證不足　身份認證技術將成新防火牆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【華為發布會】華為新摺機Mate Xs 2登場　售11,864元起　內地率先預售（多圖）
【華為發布會】華為新摺機Mate Xs 2登場　售11,864元起　內地率先預售（多圖）
【網絡安全】港人防範意識增強　香港保安觀察報告：單一網絡保安事件宗數正下跌
【網絡安全】港人防範意識增強　香港保安觀察報告：單一網絡保安事件宗數正下跌
【NFT藝術展】K11 MUSEA NFT藝術展明日揭幕　設有獎遊戲+導賞
【NFT藝術展】K11 MUSEA NFT藝術展明日揭幕　設有獎遊戲+導賞
【網絡安全】美國懸賞7,800萬　追捕俄羅斯Sandworm黑客
【網絡安全】美國懸賞7,800萬　追捕俄羅斯Sandworm黑客
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款