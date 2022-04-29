【網絡攻擊】全球去年勒索軟件攻擊數量激增78%　86%企業失去業務或收入

▲ 過去一年的平均贖金為81.2萬美元（約637萬港元），幾乎是2020年均贖金17萬美元（約133萬港元）的5倍。（法新社）

黑客經常利用勒索軟件威脅企業的網絡系統，甚至會為企業帶來業務和金錢上的損失。據網絡安全公司Sophos的《勒索軟件軟件現況》（The State of Ransomware 2022）報告，去年全球有66%企業曾遭受勒索軟件攻擊，較前年激增78%。

【網絡安全】港人防範意識增強 香港保安觀察報告：單一網絡保安事件宗數正下跌

Sophos在今年初向31個國家共5,600名中型私人企業的IT專業人士進行調查，了解他們在過去一年中遭遇勒索軟件的情況。調查發現，在2021年遭受過勒索軟件攻擊的企業中，有86%表示這些攻擊導致它們失去業務或收入。

平均勒索金額按年增4倍

報告指出，贖金金額也在增加。過去一年的平均贖金為81.2萬美元（約637萬港元），幾乎是2020年均贖金17萬美元（約133萬港元）的5倍。

【網絡攻擊】物聯網不安全 去年遭黑客攻擊逾9億次

除不斷增加的贖金金額外，願意付款的受害者比例也在增加。Sophos首席研究科學家Chester Wisniewski認為出現這現象的原因，包括企業備份不完整，或希望防止被盜數據出現在公共泄漏網站上。

使用備份恢復 困難兼耗時

Chester Wisniewski表示，在發生勒索軟件攻擊後，企業或會感到強大壓力，希望可盡快恢復正常運作。他指出：「使用備份恢復加密數據是一個困難和耗時的過程，因此他們或會認為支付贖金以獲得解密密鑰，是一個更快的解決方案。」

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢