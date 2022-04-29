【三星爭議】三星Galaxy廣告惹爭議　被批忽略女性安全

▲ 三星（Samsung）日前為Galaxy Watch 4 和Galaxy Buds 2推出新廣告，宣傳旗下產品如何在生活中發揮作用，卻引來爭議。

三星（Samsung）日前為Galaxy Watch 4 和Galaxy Buds 2推出新廣告，宣傳旗下產品如何在生活中發揮作用，讓用戶「按照自己的時間表追求健康」。可惜廣告效果不似預期，三星慘被批評忽視了現實生活中女性獨自夜跑的安全問題，引起女性團體和運動人士的憤怒。

【三星動向】三星T7 Shield便攜式SSD 較SATA SSD快逾1.9倍

【智能電視】Samsung Neo QLED 8K智能電視機 家居影視娛樂升級

據BBC報道指，三星近日發布一則新廣告，影片中一名女性在凌晨2點起床，獨自一人在城市街道上奔跑。廣告登場後，隨即引來婦女安全組織「Reclaim These Streets」批評，這則廣告「毫無意義」。尤其在今年較早前，曾發生愛爾蘭的小學女教師晚上獨自外出跑步而被殺的命案，認為三星忽視女性安全的相關問題，廣告不應播放。

三星其後回覆Radio 1 Newsbeat，指這個廣告的意義是讓所有Galaxy用家，可按照自己的時間表實現他們的健康和保健目標，強調並非對女性安全的議題不敏感。但引起是次爭議，該企願意道歉。

【芯片合作】三星電機助蘋果 開發M2芯片

責任編輯：曾曉汶

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：