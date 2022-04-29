【新冠肺炎】IMF總幹事確診 上周曾與多國財金領袖開會

美國受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，近期新增確診人數有所增加。國際貨幣基金組織（IMF）總幹事格奧爾基耶娃周四（28日）宣布確診，IMF指她出現輕微症狀。IMF透露，格奧爾基耶娃已接種第3劑新冠疫苗。據報她上周曾和數百名各國財金領袖開會，目前尚未清楚其感染途徑。

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IMF發言人萊斯（Gerry Rice）發表聲明，指現年68歲的格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）出現輕微症狀，目前正在家隔離及遠程辦公。IMF指，格奧爾基耶娃應已接種第3針疫苗，正遵守IMF和美國疾控中心（CDC）防疫指引。

目前尚未清楚格奧爾基耶娃受感染的時間及途徑，她上周曾在美國華盛頓主持IMF及世界銀行春季會議，期間接待數百名各國財長及央行行長。雖然活動因疫情關係縮小規模，並改以馬拉松形式舉行，世界銀行及IMF代表會在機構總部和各個國家代表團見面，新聞採訪等其他活動則改在網上舉行。

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據悉格奧爾基耶娃上周曾見面財金領袖包括，加拿大副總理兼財長方慧蘭（Chrystia Freeland） 及歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）等。

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責任編輯：李俊儀