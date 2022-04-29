【石Sir午市閒談】今日推介TCL電子、JS環球生活、海爾智家

恒生指數中午收報20686點，升410點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介TCL電子 （01070） 、JS環球生活 （01691） 、海爾智家 （06690） ，詳情待石Sir為你分析。

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00：30 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：16 – TCL電子 （01070） 整固多時，可望升

06：14 – JS環球生活 （01691） 整固多時，可望升

08：25 – 海爾智家 （06690） 創一個月高位

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