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【石Sir午市閒談】今日推介TCL電子、JS環球生活、海爾智家

股市 12:38 2022/04/29

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恒生指數中午收報20686點，升410點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介TCL電子 （01070） 、JS環球生活 （01691） 、海爾智家 （06690） ，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：30 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：16 – TCL電子 （01070）             整固多時，可望升

06：14 – JS環球生活 （01691）         整固多時，可望升

08：25 – 海爾智家 （06690）            創一個月高位

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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港股 海爾智家（06690） JS環球生活（01691） TCL電子（01070） 石鏡泉

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