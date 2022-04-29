【南韓疫情】將取消戶外口罩令 增逾5萬確診

南韓近來新冠肺炎疫情放緩，並陸續放寬更多防疫限制。當地政府宣布，下周一（5月2日）起，不再強制民眾在室外必須戴口罩，但部分活動例外。另外，當地新增超過5萬宗確診，已連續9日少於10萬。

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南韓總理金富謙周五（29日）表示，5月2日起將取消強制戶外口罩令，但參與感染風險較高的50人以上聚會﹑活動﹑演出及體育賽事時仍需佩戴。金富謙表示，雖有意見對取消戶外口罩令有疑慮，但不能忽視戴口罩對多數民眾的不便，加上疫情有改善，遂決定取消。

金富謙強調，外國不少國家在變種新冠病毒Omicron疫情高峰後解除強制口罩令，相關國家目前疫情仍在放緩。但南韓政府仍建議，有症狀人士﹑高危族群﹑參加難以保持1米以上距離活動時及飛沬傳染風險較大情況下，需繼續佩戴口罩。

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同時，南韓中央防疫對策本部同日宣稱，當地單日新增超過5萬宗確診，較日前減少近7,000宗，已是連續9日單日少於10萬宗，更是隔11日來首次降至單日6萬以下。防疫部門推算，新增確診可在下月降至單日少於4萬。

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責任編輯：吳漢培