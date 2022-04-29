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【反壟斷】印度政府推出「開放電商網絡」　對抗Amazon、Walmart壟斷

科技 13:00 2022/04/29

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印度零售商一直認為Amazon和Walmart旗下電商公司Flipkart通過掠奪性定價，使少數大賣家受益。（法新社）

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）和沃爾瑪（Walmart）近年在印度電商市場快速增長，為對抗兩間公司的壟斷地位，印度政府將推出「開放電商網絡」（Open Network for Digital Commerce, ONDC）。

【蘋果動向】歐盟辣招出台！　蘋果兩大程式恐被迫全面開放

ONDC平台將允許3,000萬賣家和1,000萬商戶，使用任何應用程式，在網上互相聯繫和進行交易，並特別強調為小商戶和農村消費者服務。據悉，該平台計劃在8月前覆蓋至少100個城市和城鎮。

投資總額達2.6億港元

印度政府表示，ONDC平台已得到當地零售商和風險投資公司的支持。印度國家銀行、ICICI銀行和巴羅達銀行等貸款人，已承諾向ONDC投資總額3,326萬美元（約2.6億港元）。

【科企監管】蘋果CEO批歐盟反壟斷監管　損害iPhone用戶私隱和安全

據《路透社》報道，印度零售商一直認為Amazon和Walmart旗下電商公司Flipkart通過掠奪性定價，使少數大賣家受益，儘管這兩間公司都表示有遵守當地法律。而印度反壟斷機構日前就突擊檢查Amazon以及Flipkart的部分國內賣家，指控他們違反了當地競爭法。

印度政府文件也顯示，有兩間不記名的大型跨國企業控制了印度一半以上的電商貿易，透過給一些賣家優惠待遇，擠壓供應商的利潤，從而限制其他競爭者進入市場的機會。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

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