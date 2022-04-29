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【科網股異動】阿里巴巴騰訊美團午後齊升逾一成　中美審計合作傳進展

新經濟追蹤 13:06 2022/04/29

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【科網股異動】阿里巴巴騰訊美團早市尾段抽升　中美審計合作傳進展

港股科技股於早上11時30分起異動，阿里巴巴 （09988） 由跌轉升，午後升幅擴大至逾一成，重返「紅底股」，高見102.3元。至下午1時05分，阿里巴巴升14%，報100.6元，即市成交增至34億元。騰訊 （00700） 最新升12%，美團 （03690） 升15%。外電報道，中美審計合作有進展，中國正與美國審計監管機構PCAOB商議，如何讓美方現場巡查美國上市中概股的審計過程，期望讓261家美國上市中概股，大部分都毋須除牌。

恒生科指一度升7%，半日升5.86%，報4305點。

彭博報道指，中美兩地監管機構正協商，如何讓PACOB團隊到訪中國內地檢視審計過程和參閱文件，但兩地目標未達成結論。

美國通過《外國公司問責法案》後，美國證交會SEC今年先後將多家中概股列入「預計除牌名單」，若相關公司連續3年無法如其他在美上市股份，容許PACOB抽查審計底稿，將強制除牌。報道形容，現場巡查是中國開放美國抽查底稿的第一步。

【ET財智Talk】晉達特約：投資機遇「碳」中尋（立即收看）

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