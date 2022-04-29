【科技股反彈】488億資金買升ATMJ、阿里巴巴尾市發力升16%　中美審計合作傳進展

▲ 【科網股異動】阿里巴巴騰訊美團早市尾段抽升 中美審計合作傳進展

港股科技股於早上11時30分起異動，阿里巴巴 （09988） 由跌轉升，午後升幅擴大至逾一成，重返「紅底股」。阿里巴巴全日大升16%，報102.1元，成交增至101億元。騰訊控股 （00700） 升11%，收報377.4元，成交174億元；美團 （03690） 升16%，收報172元，成交145億元；京東 （09618） 升16%，收報265.6元，成交69億元。4大中資科技股成為全日最活躍港股，合計成交達488億元，佔港股全日成交3成。

外電報道，中美審計合作有進展，中國正與美國審計監管機構PCAOB商議，如何讓美方現場巡查美國上市中概股的審計過程，期望讓261家美國上市中概股，大部分都毋須除牌。

不單中美監管合作傳進展，中央政治局會議強調穩經濟，並出台支持平台經濟規範健康發展的措施，未再提及防範資本野蠻擴張，也有利科技股氣氛。

彭博報道指，中美兩地監管機構正協商，如何讓PACOB團隊到訪中國內地檢視審計過程和參閱文件，但兩地目標未達成結論。

美國通過《外國公司問責法案》後，美國證交會SEC今年先後將多家中概股列入「預計除牌名單」，若相關公司連續3年無法如其他在美上市股份，容許PACOB抽查審計底稿，將強制除牌。報道形容，現場巡查是中國開放美國抽查底稿的第一步。

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