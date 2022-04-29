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港股續反彈惟動力欠奉　上望阻力下試支持睇咩位

股市 12:22 2022/04/29

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港股今早繼續返彈，恒生指數半日升405點，收報20686點。港股短線走勢點睇，中薇證券研究部董事認為港股市況短綫仍審慎慎，預料要待5月中旬之後才逐步喘定。技術上，可留意能否企穩在上方阻力約20600點之上，下望支持則留意19900點水平。按此速睇】【重溫《ET開市直擊》】

同場加映：晉達特約－投資機遇「碳」中尋

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欄名 : 3分鐘睇股

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