港股續反彈惟動力欠奉 上望阻力下試支持睇咩位 股市 12:22 2022/04/29 分享： 分享： 港股今早繼續返彈，恒生指數半日升405點，收報20686點。港股短線走勢點睇，中薇證券研究部董事認為港股市況短綫仍審慎慎，預料要待5月中旬之後才逐步喘定。技術上，可留意能否企穩在上方阻力約20600點之上，下望支持則留意19900點水平。【按此速睇】【重溫《ET開市直擊》】 同場加映：晉達特約－投資機遇「碳」中尋 更多焦點股買賣策略： Tesla（TSLA.US）重上900美元怎部署？ 聯儲局會否加息0.75厘？ 美匯指數隨時再上衝？ 李卓穎推介4隻公用收息股 比亞迪1211 VS Tesla業績分析比較 長江基建1038長短線吸納策略 中海油883繼續跑贏大市？ 美團3690短炒攻略 廣汽2238上望阻力位 比亞迪1211業績解碼+入市策略 滙豐005反彈可溝貨？ 贛鋒鋰業1772兩大前景憂慮+持貨部署 Meta（FB.US）勁升18%可追入？ 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 2022/04/27 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 2022/04/27 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 2022/04/28 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 2022/04/25 【開市追揸沽】中概股摘牌風波未息 港股能否避過風眼（附time code） 你可能感興趣 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 18:33 2022/04/27 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 16:05 2022/04/27 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 08:55 2022/04/28 【ET開市直擊】港股、美股繼續淡？短綫操作自保攻略（附time code） 最新專欄文章 更多 美股反彈乏力 跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀 2022/04/28 美股反彈乏力 跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 2022/04/27 中移動941破底 趁低吸納收息時機到？ 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 2022/04/27 贛鋒鋰業（ 01772）破底後反彈 溫傑分享最新睇法 馬斯克成功收購Twitter 追Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？ 2022/04/26 馬斯克成功收購Twitter 追Twitter（TWTR.US）定Tesla（TSLA.US）更值博？ 40歲投資理財大法 兩類資產要積極買 2022/04/26 40歲投資理財大法 兩類資產要積極買 撈底 美國聯儲局 公用股 收息產品 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 Tesla 基建 石油石化股 新經濟