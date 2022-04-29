【特朗普平台】Truth Social登場兩個月　特朗普終現身：「我回來了」

▲ Truth Social於今年2月20日在蘋果App Store上正式推出，特朗普一直未有發表任何文章。

特朗普（Donald Trump）去年因國會山莊暴亂被多個社交平台封殺，決定另起爐灶開設自家平台「Truth Social」。而Truth Social正式上架約兩個月，作為創辦人的特朗普終於在Truth Social上現身。

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Truth Social於今年2月20日在蘋果App Store上正式推出，特朗普一直未有發表任何文章。他僅在去年Truth Social的測試版上，發布一條訊息稱：「做好準備！你們最喜歡的總統很快會再次見到你們。」而在今（29日），特朗普終於Truth Social上發布帖文，寫道「我回來了（I’M BACK）」，並附上一張他站在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園前的照片。

▲ 特朗普終於Truth Social上發布帖文，寫道「我回來了（I’M BACK）」，並附上一張他站在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園前的照片。

此外，特朗普日前也就Elon Musk收購Twitter事件作出回應，強調就算Elon Musk收購後解禁，也不會重返Twitter。

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責任編輯：曾曉汶

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