香港生命科技青年會公布《生命科技人才培訓調查》結果　受訪者對行業前景信心大幅上升 

香港特區政府2022-23年度的《財政預算案》加強多項利好生命健康科研及應用的政策，為香港的創科界別提供更完備的配套。香港生命科技青年會（Hong Kong Life Sciences Society，簡稱HKLSS或本會）著力推動香港生命科技發展，為配合相關行業的急促發展，本會多年來聚焦培育人才，包括舉行夏季實習計劃與師友計劃。本會今天公布《生命科技人才培訓調查》結果。



《生命科技人才培訓調查》於2021年12月上旬至2022年2月中進行，收集了201份調查回應，並與較早前2018年12月上旬至2019年2月中、收集了337份回應的相關調查進行比對。兩個年度的受訪者均為修讀生命科學相關課程的本科生、研究生及畢業生，當中近60%是女性。本年度近60%受訪者來自本地大學，包括香港大學 、香港科技大學、香港中文大學、香港理工大學等。



調查主要探討修讀生命科學相關課程的大學生對香港和內地實習機會的看法，包括對實習城巿、公司類型、工作領域的興趣，以及分享他們對生命科學就業前景的見解。本會希望藉著是次調查更了解生命科學人才發展的現況和培訓需求，從而適時調整及推出各種培育生命科學人才的培訓和支援，以迎合蓬勃的行業發展。



生命科學前景樂觀 凝聚行業多元人才



兩項調查就學生對發展未來生命科學事業的興趣進行調查，大部分受訪者對「生命科學前景的信心」及「留在行業的決心」都顯著上升。對行業前景表示「極度樂觀」及「十分樂觀」的受訪者由2019年的25%大幅上升到2022年的54%。對畢業後留在相關行業發展表示「極有決心」及「十分有決心」的受訪者則由30%倍增至69%。



期望生命科學實習計劃幫助未來就業發展



在2022年的調查中，84%受訪者認為香港的生命科學實習機會「極度吸引」及「十分吸引」，平均分數為4.26 (滿分為5分)。對於中國內地的生命科學實習機會，46%受訪者認為「極度吸引」及「十分吸引」，平均分數為3.45。83%受訪者選擇「幫助未來就業發展」為其中最吸引他們申請生命科學實習計劃的原因。



香港為首選實習目的地 製藥公司和生物技術初創成大熱選項

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在2022 年的調查中，最多人首選「香港」為實習目的地，第二和第三選擇分別是「上海」和「深圳」。最多受訪者(41%)想在「跨國公司」實習，並首選「製藥公司」(30%)或「生物技術初創」(31%)作為實習公司類型。82%受訪者對「研究與開發」的實習領域最感興趣；其他選項為「業務發展」(54%)、「實驗室研究」(49%)及「傳訊與政務」(42%)。



教授和行業導師有助未來深造或職業規劃



48%受訪者認為校內就業中心對他們在制定生命科學的深造或職業規劃只有「一般」幫助。大部分受訪者選擇「自行研究」(76%)或向「教授」(73%)尋求有關職業或深造建議；另外向「行業導師」尋求意見的受訪者由2019年的48%增加至2022年的71%。



本會持續舉辧和推出培育人才活動 壯大生命科學人才庫



84%受訪者認為如本會未來舉辦「國際實習計劃」，會對他們有較大幫助；另外現有的「師友計劃」(2022年：81%；2019年：49%)、「跨學科活動」(2022年：76%；2019年：59%)的成效亦有顯著增幅；緊接著的選項為「與研究人員和企業家建立聯繫」(67%)、「獎學金計劃予生命科學/生物醫學學生」(64%)。



在調查研究發佈會上，香港生命科技青年會執行總監黃槿教授作出以下總結和建議：

一. 受訪者對「生命科學前景的信心」或「留在行業的決心」都顯著上升

二. 兩項調查中的受訪者均以職業為目標

三. 「教授」和「行業導師」有助受訪者未來職業發展

四. 香港生命科技青年會將與本地大學的就業中心和相關學術部門更緊密合作，為學生未來事業發展作準備

五. 本會將落實獎學金計劃，旨在鼓勵優秀學生修讀生命科學/生物醫學，長遠壯大香港人才庫

六. 積極研究將香港和中國內地的實習計劃擴展為全球實習計劃，覆蓋歐美研究所

七. 持續填補本地相關資助實習計劃的缺口，填補創新科技署的創科實習資助計劃的限制。本會的夏季實習計劃每年吸引在海外修讀生命科學生物醫學的香港學生，返回香港或中國內地進行實習

八. 與私營機構和大學更緊密合作，提供更多「濕實驗室」研發/工作多樣性（跨學科：投資、公共衛生、人工智能或機器學習）的環境和機會

九. 聯同本地製藥和生物製藥公司，提供更多短期工作實習機會

十. 支持香港特區政府吸引更多跨國公司和生物科技初創企業，選擇香港作為業務區域總部，鞏固香港成為生物科技投資和研發熱點



詳細調查結果可參閱附件報告。



關於香港生命科技青年會

香港生命科技青年會（HKLSS）是一所於2018年成立的青年機構，透過知識交流、協作和公眾參與，致力吸引、培育和凝聚香港的生命科學人才，為香港構建充滿活力的生命科技生態系統。



香港生命科技青年會成員

創辦人及主席：張世成先生

副主席：陳樂宗博士、張永康先生、葉玉如教授、梁錦松先生、盧煜明教授

執行總監：黃槿教授



諮詢委員會成員：

張曉東教授、張添琳女士、朱雅儀女士、付山先生、福田敬二教授、高猛先生、何大一博士、何江穎女士、黃璐博士、李康善博士、梁穎宇女士、梁雪兒教授、劉凱教授、梅建明博士、裴

偉士教授、潘烈文教授、徐珍錫先生、施明耀先生、徐立之教授、王殷厚教授、于凡先生、袁國勇教授、張鋒教授



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（特約）