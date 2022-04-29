【智能手機】兩大機構齊公布首季內地手機出貨量、小米僅排第5　榮耀脫華為後出貨大增兩倍

▲ 【智能手機】兩大機構齊公布首季內地手機出貨量、榮耀OPPO爭做一哥 小米僅排第5

市場調查機構IDC、Canalys同日公布中國智能手機市場首季出貨量，分別推算OPPO、榮耀為內地智能手機「一哥」。IDC指出，今年首季內地智能手機市場出貨量7420萬部部，按年下跌14.1%。當中，OPPO及榮耀出貨量，分別為1370萬台及1350萬台，市佔率分別為18.5%及18.2%，是首季中國頭兩大首季出貨商，小米 （01810） 僅排第5。

IDC指出，榮耀出貨量按年增長291.7%，為5大品牌中唯一增長；OPPO雖在榜單排第一，但出貨量少33.5%，跑輸市場。

IDC指，vivo首季出貨量跌35%至1330萬部，市佔率17.9%；蘋果（美：AAPL）出貨量跌6%至1240萬部，市佔率達16.7%；小米出貨量按年少18%至1100萬部，市佔率14.9%。

IDC表示，疫情持續反彈，國內外市場的不確定性增加，導致市場需求持續低迷，不少智能手機供應商的運營策略偏向保守，缺乏產品升級。IDC預計，若果市場持續缺乏新的刺激措施，中國智能手機市場今年全年的出貨量或低於3億部。

Canalys：榮耀出貨增兩倍 內地手機出貨稱王

此外，市場調查機構Canalys同樣公布今年首季中國智能手機市場數據，首季整體出貨量達7560萬台，按年下跌18%。

Canalys指出，榮耀出貨量按年增長205%至1500萬台，市佔率達20%，首次位列第一。而OPPO和蘋果緊接其後，首季出貨量分別為1390萬以及1380萬台，市佔率均為18%。小米則以1060萬部，排名第五，市佔率為14%。

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