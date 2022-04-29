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【烏克蘭戰爭】古特雷斯訪問期間 俄被指再轟炸基輔

環球政治 11:17 2022/04/29

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聯合國秘書長古特雷斯先後出訪俄羅斯及烏克蘭，希望為俄烏戰爭斡旋。正當古特雷斯訪問烏克蘭之際，俄國被指再次轟炸基輔，造成最少10人受傷。烏克蘭總統澤連斯基表示，此舉反映俄方對聯合國的態度，再次強調烏國防守不能鬆懈。

【烏克蘭戰爭】烏城市赫爾松下月起用盧布 俄軍催淚彈驅散示威者 【下一頁】

澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周四（28日）表示，與古特雷斯（Antonio Guterres）會面後，基輔便遭受兩枚俄軍導彈轟炸。澤連斯基指今次攻擊顯示俄國對聯合國的真實態度，羞辱聯合國及其一切代表的意義，需要作出合適及有力回應。

澤連斯基強調，俄羅斯再次轟炸基輔及攻擊其他烏克蘭城市，證明烏克蘭不能鬆懈自身防守。同時，澤連斯基亦感謝美國提議增加向烏克蘭提供更多援助，稱有合適的武器支援不止保衛烏克蘭，更是有助保護歐洲。

據報4歐洲天然氣公司 同意付盧布買俄氣 【下一頁】

古特雷斯亦對轟炸表示震驚，指並非因為自己身處當地而震驚，而是對於應是烏克蘭及俄羅斯人神聖城市的基輔遭轟炸感到訝異。

烏克蘭緊急救援部門發表聲明，指在周四晚8時多接報，基輔以東Shevchenkivskyi地區發生火警，為俄軍轟炸所致。一幢25層樓高住宅大樓被炸中，低層遭受部分損毀。現時5人獲救，10人受傷。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

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責任編輯：吳漢培

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