【誇大數據】Twitter連續三年　錯誤計算每日用戶數量

▲ Twitter現時有2.29億每日用戶，即使與上一季度的誇大數字相比，仍增加了1,000多萬人。（法新社）

隨著Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）全面收購Twitter的交易臨近，Twitter在2022年第一季度財報中透露，在2019年至2021年期間，連續三年錯誤計算用戶數量。

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Twitter指出，該企每季度多計算了多達190萬用戶，而錯誤會發生是由於Twitter無意中將多個帳戶計算為活躍帳戶，而這些賬戶其實都是來自同一個用戶。

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Twitter現時有2.29億每日用戶，即使與上一季度的誇大數字相比，仍增加了1,000多萬人。然而，如果Elon Musk成功私有化Twitter，屆時Twitter則無需再公布這些數字。

烏克蘭戰爭致上季錄虧損

此外，Twitter的財報也顯示，雖然收入為12億美元（約94億港元），同比增長16%，但仍錄得1.28億美元（約10億港元）虧損，Twitter稱這與「烏克蘭戰爭的不利因素有關」。

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責任編輯：陳卓賢