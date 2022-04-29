【烏克蘭戰爭】美國會延後表決增加對烏撥款 兩黨有分歧

俄羅斯入侵烏克蘭後，美國等西方國家紛紛撥款援助烏克蘭。美國總統拜登向美國國會提出一項330億美元（約2,589億港元）資助方案，但美國國會警告方案仍有很多問題，或需數周時間解決後才能投票表決。有美國媒體報道指，雖然美國共和民主兩黨都認為需盡快通過條款，但對方案內容仍有分歧。

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拜登（Joe Biden）周四（28日）正式向國會提出新一項對烏克蘭資金援助方案，旨在於未來數月內增加支持烏克蘭。拜登表示，將在未來進一步向俄羅斯財閥施壓，包括利用沒收的資金援助烏克蘭國防開支。拜登促請國會盡快批准方案，指現正值烏克蘭抵抗俄軍入侵的關鍵時刻，並警告屈服於侵略的代價更加巨大。

美國官員表示，方案大部分撥款旨在向烏克蘭提供軍事及安全援助，當中涉及200億美元（約1,560億港元），會向烏克蘭提供武器、補充美國武器庫存及協助其他國家擺脫對俄羅斯武器的依賴。另外亦會向烏克蘭政府提供額外85億美元（約663億港元）經濟援助，及撥款30億美元（約234億港元）於人道主義及糧食安全資金，包括支援烏克蘭難民及接收難民的國家。

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美國政府官員亦透露，當局還在申請資金應對俄烏戰爭對全球經濟帶來的壓力，當中涉及增加美國小麥及大豆產量，以及利用《國防生產法》（Defense Production Act），擴大製造所需的關鍵機械及汽車等。

但由於美國眾議院將因假期休假一周，國會無法立即通過撥款。有民主黨人認為應一併通過疫情救濟方案，但多個共和黨人已表態反對做法。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指，方案距離正式通過仍有很漫長的時間，當中涉及起草內容、兩黨會談等過程，報道分析指當中或需數周時間。

共和黨參議員里施（Jim Risch）透露，許多共和黨人雖傾向支持方案，但需數日時間仔細考慮當中內容。共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）指，需清楚政府提供武器的種類及數目，了解是否為烏克蘭目前所需。但同為參議員的黨友戴恩斯（Steve Daines）則認為，人道主義援助數目或過高，應增加軍事援助數目，指烏克蘭民眾目前最希望是擊敗俄軍。

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責任編輯：李俊儀