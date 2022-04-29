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【新奧2688】全年營運財務數據指引維持不變 新奧獲中金唱好

股樓投資 11:10 2022/04/29

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新奧能源（02688）公告今年第一季營運數據情況。期內，零售氣量按年增長6.8%至68.4億立方米，其中工商業氣量增長7.1%至49.37億立方米，居民氣量增長10.2%至17.58億立方米。受3月部分地區疫情影響，公司氣量增速較往年有所下滑。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

中金報告指，公司管理層維持2022年營運及財務數據指引不變，好於市場預期，即全年核心利潤按年增長12至15%，天然氣零售氣量規模增長12至15%，毛差維持在每米方米0.5元人民幣左右，增值業務收入增長30%，新開發居民用戶240萬戶。

【延伸閱讀】第五波疫情：疫情降溫 花旗推薦8隻重啟經濟受惠股，請按【見下頁

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該行又認為，面臨了疫情，上游天然氣採購成本大幅上行等多重不利因素，公司仍維持全年指引，彰顯了公司在不確定環境下維持穩健經營的信心。故該行基本維持公司今明兩年盈利預測不變，並維持公司「跑贏行業」評級及目標價173元。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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記者：林衛

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燃氣股 港股 目標價 新奧能源（02688）

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