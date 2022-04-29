  • 30°C
香港時間 : 2022429日 (五) 11:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為新品】華為智能手環Band 7、智能手錶GT 3 Pro　內地率先發售

科技 10:51 2022/04/29

分享：

分享：

華為智能手錶Band 7重量輕便，僅16克，厚度為9.99毫米。（華為官網截圖）

華為昨（28日）晚在「華為摺疊屏旗艦及全場景新品發布會」上，除推出新摺機Mate Xs 2外，也公布了最新智能手環Band 7及智能手錶GT 3 Pro。華為兩款新品現時在中國內地獨家發售，並計畫在未來數周或數個月，推廣至其他地區銷售。

Band 7可維持兩星期電量

Band 7重量輕便，僅16克，厚度為9.99毫米。屏幕採用37.3毫米的AMOLED顯示屏，配有超窄邊框，而且充滿一次電後，可維持兩星期的電量。

【華為發布會】華為新摺機Mate Xs 2登場　售11,864元起　內地率先預售（多圖）

功能方面則包括血氧檢測、睡眠監測、心率監測、NFC支付，並有數千個錶盤可供選擇，及96種不同的運動模式。華為表示，這款手環的防水深度為50米。

此外，Band 7還包括改良的電話集成功能，例如音樂控制、遠程相機控制、信訊快速回覆和接聽電話的能力。

GT 3 Pro 10分鐘充電25%

GT 3 Pro則是GT 3進化版，在經典外觀下，主要改進了電池技術。現時的電池充電速度提高了30%，只需10分鐘就能充電25%。其次是改良了防水性，GT 3 Pro可在30米以下自由潛水。

【HAS 2022】手機業務面臨挑戰　華為：將加大研發投入克服困難

GT 3 Pro還提供100種不同的運動模式，包括300多個高爾夫球訓練項目，以及比賽時所需的所有工具。

華為Band 7有黑色、綠色、粉色和紅色供選擇，零售價為270元人民幣（約320港元）。GT 3 Pro則有鈦金屬和陶瓷兩款錶面，零售價為2,500人民幣（約2,955港元）。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【華為策略】芯片供應受影響　華為研發技術尋出路
2022/03/28
【華為策略】芯片供應受影響　華為研發技術尋出路
【華為新品】華為輕旗艦nova 9 SE登場　主打Vlog拍攝售$2,788
2022/03/21
【華為新品】華為輕旗艦nova 9 SE登場　主打Vlog拍攝售$2,788
【華為新摺機】華為宣布下周四舉行新品發布會　摺機Mate Xs 2將登場
2022/04/22
【華為新摺機】華為宣布下周四舉行新品發布會　摺機Mate Xs 2將登場
【科技一周回顧】華為宣布下周四舉行新品發布會　保安局正準備網絡安全立法
2022/04/22
【科技一周回顧】華為宣布下周四舉行新品發布會　保安局正準備網絡安全立法

你可能感興趣

【華為策略】芯片供應受影響　華為研發技術尋出路
18:45 2022/03/28
【華為策略】芯片供應受影響　華為研發技術尋出路
【華為新品】華為輕旗艦nova 9 SE登場　主打Vlog拍攝售$2,788
16:09 2022/03/21
【華為新品】華為輕旗艦nova 9 SE登場　主打Vlog拍攝售$2,788
【華為新摺機】華為宣布下周四舉行新品發布會　摺機Mate Xs 2將登場
14:01 2022/04/22
【華為新摺機】華為宣布下周四舉行新品發布會　摺機Mate Xs 2將登場
華為 5G 移動裝置 科技產品 NFC 運動 高爾夫球 智能手錶 潛水 人民幣

上一篇文章

【誇大數據】Twitter連續三年　錯誤計算每日用戶數量

下一篇文章

【華為發布會】華為新摺機Mate Xs 2登場　售11,864元起　內地率先預售（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【蘋果動向】Apple正式推出iPhone自助維修計畫　適用iPhone 12/13系列
【機迷福音】Sony組遊戲保存隊　提供逾百款舊款PS遊戲
【機迷福音】Sony組遊戲保存隊　提供逾百款舊款PS遊戲
【NFT藝術展】K11 MUSEA NFT藝術展明日揭幕　設有獎遊戲+導賞
【NFT藝術展】K11 MUSEA NFT藝術展明日揭幕　設有獎遊戲+導賞
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【遊戲熱話】免費下載！　暴雪《Diablo Immortal》手遊版、PC版6月2日推出
【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料
【私隱保障】Google開放用戶申請　移除地址、聯絡方式等個人資料
【華為發布會】華為新摺機Mate Xs 2登場　售11,864元起　內地率先預售（多圖）
【華為發布會】華為新摺機Mate Xs 2登場　售11,864元起　內地率先預售（多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款