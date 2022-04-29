【華為新品】華為智能手環Band 7、智能手錶GT 3 Pro　內地率先發售

▲ 華為智能手錶Band 7重量輕便，僅16克，厚度為9.99毫米。（華為官網截圖）

華為昨（28日）晚在「華為摺疊屏旗艦及全場景新品發布會」上，除推出新摺機Mate Xs 2外，也公布了最新智能手環Band 7及智能手錶GT 3 Pro。華為兩款新品現時在中國內地獨家發售，並計畫在未來數周或數個月，推廣至其他地區銷售。

Band 7可維持兩星期電量

Band 7重量輕便，僅16克，厚度為9.99毫米。屏幕採用37.3毫米的AMOLED顯示屏，配有超窄邊框，而且充滿一次電後，可維持兩星期的電量。

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功能方面則包括血氧檢測、睡眠監測、心率監測、NFC支付，並有數千個錶盤可供選擇，及96種不同的運動模式。華為表示，這款手環的防水深度為50米。

此外，Band 7還包括改良的電話集成功能，例如音樂控制、遠程相機控制、信訊快速回覆和接聽電話的能力。

GT 3 Pro 10分鐘充電25%

GT 3 Pro則是GT 3進化版，在經典外觀下，主要改進了電池技術。現時的電池充電速度提高了30%，只需10分鐘就能充電25%。其次是改良了防水性，GT 3 Pro可在30米以下自由潛水。

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GT 3 Pro還提供100種不同的運動模式，包括300多個高爾夫球訓練項目，以及比賽時所需的所有工具。

華為Band 7有黑色、綠色、粉色和紅色供選擇，零售價為270元人民幣（約320港元）。GT 3 Pro則有鈦金屬和陶瓷兩款錶面，零售價為2,500人民幣（約2,955港元）。

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責任編輯：陳卓賢