與「主子」Catcation不是夢！ Catcation NFT 打造貓の夢幻樂園

主子的陪伴，是每一個貓奴的恩賜。得「貓」恩果千年記，貓奴當然要好好報答主子。現在機會來了！集實體設施、元宇宙、藝術和慈善於一身的NFT 項目「Catcation」即將推出，讓貓奴們透過NFT為主子打造一個五星級貓之樂園！

貓都有得度假？ Catcation打造主子度假樂園



Catcation是全球首個以打造貓奴和主子的度假樂園為主題的NFT項目。項目其中一個目的是計劃在香港、日本和台灣先後建設人和貓都能享用的度假Cat Fun House，例如貓Party Room、貓 Art Gallery和貓民宿等，應有盡有的貓咪專屬設備必定能讓貓奴和主子留下美好回憶。Catcation使用的DAO(去中心化自治組織)社團管理模式，讓每個擁有Catcation NFT的會員都能共同參與並決定Catcation的未來建設及發展方向，建立一個透明而公開的「貓奴會」。會員更能享有免費體驗Cat Fun House、優先活動留位及預購限量貓商品等福利！

信用卡或消費券都買到NFT



講到明是NFT項目，重點當然是NFT本身。Catcation NFT是由著名藝術家Ching Lee 參與設計，每張都有獨特的俏皮風格，十分符合貓奴口味。Catcation 全系列共發行5,500 個獨一無二的自動生成藝術(Generative Art) NFT，整個系列將分為兩期發行，第一期限量1,750 個以日本為主題的 NFT，將於2022年4月29日晚上8點公開預售，其餘則留待第二期。當兩期公售全部完成，就會立即啟動Catcation計劃，預計於2023年第一季建設Cat Fun House。Catcation 未來更會在坐擁超過２百萬用戶的元宇宙 The Sandbox 設立 Cat Fun House。 除了讓貓奴隨時隨地都能享受元宇宙Catcation 設施，實現愛貓無界限外， 更為 Catcation DAO 經濟圈加強線上到線下的互動，開拓更多可能性。



但考慮到不是每位貓奴都有購買NFT的經驗，Catcation將與全港最大店網寵物連鎖店Q-PETS合作提供信用卡或消費券代購 Catcation NFT，只要到Q-PETS的e倉網店按照教學一步步進行購買，便能輕鬆得到Catcation NFT，不論你對NFT認識多或少，都能成為「貓奴會」的一分子！



取之於貓 用之於貓



世上所有貓貓都值得被愛，因此Catcation會與慈善機構合作，將部分平台收入捐出幫助老弱流浪貓，以及成立研究基金去資助大學針對貓行為的研究工作，盡力讓每隻貓貓得到更好的待遇，建設一個人貓共融的和諧社區。



強大的合作夥伴



Catcation NFT更會推出為貓奴會而設的$FISH加密代幣。 首次購買Catcation NFT可免費獲贈 $FISH 加密代幣， 未來更會發放里程碑及活動奬賞給會員賺取$FISH。 Catcation更會與Q-PETS、全港最大獸醫集團 Pet Space、香港寵物會Pet Club及香港首隊專業醫療級別寵物救護團隊等機構合作，並能以$FISH換取寵物商品及醫療優惠。 Catcation 致力為會員帶來更多本地及海外合作伙伴，以建立一個可以值得驕傲的貓奴會！

若對Catcation NFT有興趣，歡迎關注他們的社交平台及未來發展！



Catcation 官方網站：https://catcation.io/

Catcation 官方instagram：https://www.instagram.com/catcation.io/



（特約）