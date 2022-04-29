【海爾6690】海爾智家首季多賺15%符預期 加快布局生活電器

海爾智家（06690）第一季實現營業收入602.51億元（人民幣，下同），按年增長10%，歸母淨利潤35.17億元，上升15.1%，符合市場預期。信達證券發表報告指，海爾第一季的高端品牌增長表現亮眼，卡薩帝保持高增長，按年升32.3%，卡薩帝廚電增長70.3%。美國市場方面，包括Monogram、Cafe和GE Profile在內的高端品牌增幅超過30%； 歐洲市場轉型同樣成功，截至2月海爾成為歐洲當地銷售量和銷售額增長最快的公司。

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同時，全球化布局建廠，通過收購加快布局生活電器品類。該行指，公司堅持前瞻化布局建廠，根據目前大冰箱的銷量及預測，擬在青島投資建設200萬台大冰箱項目，為2023年可能出現的產能缺口提前準備。此外，在羅馬尼亞新建的工廠產能也逐漸上升，第一季產量已超過去年總和。近年公司在全球布局建設自主工廠，為全球化創牌打下了堅實基礎。

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此前海爾設立智慧生活家電事業部，作為公司一級戰略單元，早前公司擬收購青島塔波爾機器人全部股份，進一步完善了公司在清潔電器領域的布局，未來生活電器品類有望為海爾智慧家庭業務提供更多產品補充和價值增量。該行預計，公司今後三年收入增速達到10.5%、11.6%和10.4% ；歸母淨利潤則按年增15.5%、15.6%及15.4%，維持「買入」評級。

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記者：林衛