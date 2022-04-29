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【券商點睇】嬰配奶粉進入存量競爭階段 行業存結構性機遇

股樓投資 11:43 2022/04/29

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海通國際報告指，中國嬰配奶粉行業進入存量市場，皆因近年人口紅利隨着人口出生率下降而逐步消失，同時母乳喂養率一直處於較低水平 ，人均消費量難以上升 ，因此未來奶粉消費量增長空間較為有限，嬰配粉行業進入存量市場的競爭階段。未來五年嬰配粉市場增長主要依靠價格推動，預計2026年中國嬰配奶粉市場規模將達到1,897.3億元（人民幣，下同）。

【同場加映】溫股知新：內地傾力救市 做好資產配置

在存量市場也存在結構性機會。第一，下綫城市是主要增量來源﹐因下綫城市人口基數大、新生兒數量更多，擁有更大的嬰幼兒奶粉市場，成為重要的奶粉市場增量來源。第二，3段粉和特殊嬰配奶粉仍具備增長空間，機構預計3段、特殊嬰配奶粉市場規模於2026年將升至約1,024億元。第三，產品端呈現高端化及高性價比化共存、全生命周期化、功能細分化、奶源品類多樣化等趨勢。第四，母嬰渠道及綫上渠道重要性進一步提升。

【延伸閱讀】大行報告：對港股審慎樂觀 最看好3類板塊 瑞銀列出8隻愛股最新目標價，請按【見下頁

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該行認為，行業競爭加劇仍會持續一段時間，但二次註冊制及新國標等政策的推出，會進一步增強國產奶粉龍頭企業的競爭優勢，國產奶粉市佔率將繼續提升，並且引領部分細分品類快速增長。目前，中國飛鶴（06186）、澳優（01717）等嬰配粉企業估值處於較低位置，已較為充分反映市場悲觀預期，未來行業量價趨勢以及龍頭企業長期盈利能力仍有保障，建議關注飛鶴、澳優與伊利股份（滬：600887）等。

【同場加映】青姐話：有殺錯冇放過 買貴就係買錯

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記者：林衛

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乳品相關股 股票 中國飛鶴（06186） 板塊 澳優（01717） 伊利股份（滬：600887） 中國

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