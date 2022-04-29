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【TSLA】馬斯克兩日累沽近40億美元Tesla股份　與吞併Twitter資金尚有差距、「今日後無意再售Tesla」

Hot Talk 10:41 2022/04/29

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【TLSA】馬斯克兩日累沽近40億美元Tesla股份　與吞併Twitter資金尚有差距、「今日後無意再售Tesla」

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）440億美元私有化收購Twitter（美：TWTR）已成定局。據美國證監會文件顯示，馬斯克在Twitter董事會接受其私有化方案後，隨即連續兩日在場內沽出合計441.5萬股Tesla，從中套現39.9億美元，成為當日Tesla股價大跌12%的助燃劑。

馬斯克吞併Twitter方案中，現已確保255億美元債務和抵押貸款，並有210億美元股權承諾，但該210億美元資金來源成疑，令外界估計他須出售Tesla部分持股。

據馬斯克向美國證交會提交文件，他以在4月26日至4月27日期間，以介乎872至999.13美元，合共出售441.5萬股。

即使籌集39.9億美元，與其210億美元資金敝口尚有差距，不過馬斯克在香港時間周五早上，於Twitter回覆指「在今日之後，沒有進一步計劃再出售Tesla持股。」

【ET財智Talk】晉達特約：綠色轉型新機遇　如何聚焦投資資源效益主題？（立即收看）

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美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Twitter（美：TWTR） 收購 Twitter Tesla 馬斯克
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