【TSLA】馬斯克三日累沽85億美元Tesla股份　與吞併Twitter資金尚有差距、「今日後無意再售Tesla」　股價現升逾3%

▲ 【TLSA】馬斯克兩日累沽近40億美元Tesla股份 與吞併Twitter資金尚有差距、「今日後無意再售Tesla」

特斯拉（Tesla，美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）440億美元私有化收購Twitter（美：TWTR）已成定局。據美國證監會文件顯示，馬斯克在Twitter董事會接受其私有化方案後，隨即連續三日在場內沽出合計965.5萬股Tesla，套現約85億美元。馬斯克表示今日後無意再售Tesla。

Tesla於周五早段升3.2%，報905.145美元。

馬斯克吞併Twitter方案中，現已確保255億美元債務和抵押貸款，並有210億美元股權承諾，但該210億美元資金來源成疑，令外界估計他須出售Tesla部分持股。

據馬斯克向美國證交會提交文件，他以在4月26日至4月27日期間，以介乎872至999.13美元，合共出售441.5萬股。於周五（29日）再披露，馬斯克4月28日出售約523萬股Tesla，出售價介乎822.68至902.85美元，套現約45億美元。

即使籌集了85億美元，與其210億美元資金敝口尚有差距，不過馬斯克在香港時間周五早上，於Twitter回覆指「在今日之後，沒有進一步計劃再出售Tesla持股。」

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