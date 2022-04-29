【港股市況】恒生指數曾升逾600點　阿里巴巴一度升逾一成（不斷更新）

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【科網股】阿里升逾一成、騰訊美團漲逾8% 恒生科技指數早市尾段升幅擴大至6.8%
美股隔晚造好，道指升614點，納指升3.1%，至於港股平開。恒生指數開報20271點，跌4點。恒生科技指數跌0.3%，報4053點。中海油 （00883） 派1.18元特別股息，股價績後升逾6%；友邦 （01299） 升2%；美團 （03690） 升1%。
【11：52】阿里巴巴 （09988） 曾升逾11%，港股一度升逾600點，恒指最新升444，科指升5.8%。
【科網股】阿里升逾一成、騰訊美團漲逾8% 恒生科技指數早市尾段升幅擴大至6.8%
【11：46】大市最新升逾300點，報20610點，升334點；科指升4.5%，報4250點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別升6%。
【11：33】大市升幅擴大至逾200點，報20504點，升210點。騰訊 （00700） 升6%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾4%。
【11：32】內地股市半日向上，上證半日升0.4%；深證升0.8%；創業板指升0.5%。
【11：29】騰訊 （00700） 最新升逾2%，高見348元；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近2%。
【11：27】大市最新轉升60點，重上20300點水平。科指升1.3%，報4117點。
【11：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新升1%；騰訊 （00700） 升0.8%，恒指跌約35點，科指升0.6%。
【11：22】【智能手機】中國智能手機首季出貨量跌一成半 IDC：全年出貨量或少於3億部
【11：16】ATM分別升0.3%至近0.5%，大市跌幅收窄至100點內，報20185點，跌90點；科指升近0.1%，報4072點。
【11：13】海螺水泥 （00914） 第一季純利為49.3億元人民幣，按年減少15.2%，股價績後跌逾3%，低見41.3元。
【11：06】嗶哩嗶哩 （09626） 跌半成，低見171元；快手 （01024） 跌3%，低見59.1元。
【11：05】港股跌至近20000點關口暫見支持，曾低見20040點，最新報20119點，跌156點。
【11：04】時代天使 （06699） 跌逾7%，破底低見101元，成交1.3億元。
【10：57】卓航 （01865） 公布有關清盤呈請已獲法院駁回，股價今早飈升逾5成，高見0.285元，成交9513萬元。
【10：51】蘋果（美︰AAPL）季度收入按年增長8.6%至972.8億美元，高於預期的938.9億美元，手機孖寶逆市升，舜宇 （02382） 升0.4%；瑞聲 （02018） 升逾1%。另外，高偉電子 （01415） 升逾2%；丘鈦 （01478） 跌1%；通達 （00698） 升逾4%。
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【10：42】京東 （09618） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌1%；中海油 （00883） 升逾4%。大市最新跌233點，報20042點；科指跌0.8%，報4033點。
【10：39】內房股下跌，中海外 （00688） 跌3%；潤地 （01109） 跌逾1%。另外，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 分別跌3%；萬科 （02202） 績後亦跌逾3%。
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【10：38】創科 （00669） 跌逾3%，破底低見102.3元。
【10：34】恒指跌幅擴大至近200點，報20086點，跌189點；科指跌0.6%，報4044點。
【10：32】思摩爾 （06969） 回穩，逆市反彈0.4%；中國波頓 （03318） 升近4%。另一方面，中煙 （06055） 跌2%；華寶 （00336） 跌0.7%；
【10：27】濠賭股逆市向上，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾1%。永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升約0.6%，澳博 （00880） 升1%；新濠 （00200） 升0.5%。
【10：16】銀行股下跌，滙豐 （00005） 跌逾1%；恒生 （00011） 跌0.9%；渣打 （02888） 回吐0.4%；東亞 （00023） 跌0.9%；中銀香港 （02388） 跌0.5%。
【10：14】友邦 （01299） 績後高開2%回軟，最新倒跌0.6%，低見77.1元。
【10：12】康希諾生物 （06185） 績後造好升半成，高見82.2元。康希諾首季扭虧，純利1.21億元人民幣，相對去年同期虧損1411萬元人民幣。
【10：10】財險 （02328） 績後跌0.3%，低見7.94元；新華保險 （01336） 績後跌逾1%，低見19.38元。人保 （01339） 績後則升0.8%，高見2.49元。
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【10：07】騰訊 （00700） 最新轉升0.4%；阿里巴巴 （09988） 升0.3%，港股跌幅收窄至約50點。
【10：05】內銀股績前向下，建行 （00939） 、中行 （03988） 跌逾1%；工行 （01398） 跌0.6%；農行 （01288） 跌1%。
【10：04】煤炭股見回吐，神華 （01088） 跌3%；中煤能源 （01898） 跌逾3%；兗礦能源 （01171） 跌逾2%。
【10：00】大市跌幅擴大至近150點，中海油 （00883） 升幅收窄至逾3%。
【10：00】創夢天地 （01119） 逆市再升近5%，高見3.99元。
【09：54】海爾智家 （06690） 績後逆市升逾1%。海爾智家首季純利35.2億人民幣，按年升15.1%。
【09：48】大市最新跌近100點，恒指報20177點，跌98點。
【09：44】中教 （00839） 半年多賺40.5%，擬斥最多5億元人民幣回購股份，中教股價升2%，高見6.66元。
【09：41】中原銀行 （01216） 升18%，破頂早段高見1.19元。中原銀行溢價1.17倍配股籌近57億元。
【09：40】港交所 （00388） 逆市造好升2%，早段高見333.4元。
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【09：36】洛陽鉬業 （03993） 靠穩升0.8%。洛鉬首季歸屬於母公司股東的淨利潤17.9億元人民幣，按年升77.9%。
【09：35】港股早段跌約60點，科指跌近0.1%。
【09：32】阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌逾1%；京東 （09618） 跌2%。
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【09：22】恒生指數開報20271點，跌4點。恒生科技指數跌0.3%，報4053點。中海油 （00883） 績後升逾6%；友邦 （01299） 升2%；美團 （03690） 升1%。
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【09：13】期指開報20013點，跌161點。
【08：49】恒指黑期跌約82點，報20128點；道指期貨跌50點，報33865點。
【08：30】東原仁知服務 （02352） 今日掛牌，昨於富途暗盤報12.28元，升2.9%，一手200股帳面賺68元。
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【07：45】【友邦1299業績】友邦首季新業務價值跌18% 李源祥：業務隨疫情高峰期過去正重拾動力
【07：45】港股ADR收報20213點，跌62點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報48.65元，較港收市價低0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報339.45元，較港收市價低0.35元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.17元，較港收市價高0.92元或1%。
【07：30】美股隔晚造好，道指高開後升勢持續，道指最終收升614點，漲幅1.85%，報33916點；納指升382點，升幅3.06%，報12871點；標指升103點，升幅2.47%，報4287點。
責任編輯︰梁浩碩