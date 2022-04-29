【港股市況】恒指黑期跌約82點　道指期貨跌50點（不斷更新）

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【ET開市直擊】港股「五窮月」在即 儲局加息雙重打擊？（歡迎觀眾問股）
美股隔晚造好，道指升614點，納指升3.1%，至於港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料低開約62點，恒指料開報20213點。滙豐 （00005） ADR折合報48.65元，較港收市價低0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報339.45元，較港收市價低0.35元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.17元，較港收市價高0.92元或1%。
【08：49】恒指黑期跌約82點，報20128點；道指期貨跌50點，報33865點。
【08：30】東原仁知服務 （02352） 今日掛牌，昨於富途暗盤報12.28元，升2.9%，一手200股帳面賺68元。
【新股IPO】東原仁知服務2352暗盤收升3% 一手帳面賺68元
【07：45】【友邦1299業績】友邦首季新業務價值跌18% 李源祥：業務隨疫情高峰期過去正重拾動力
【07：45】港股ADR收報20213點，跌62點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報48.65元，較港收市價低0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報339.45元，較港收市價低0.35元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.17元，較港收市價高0.92元或1%。
【07：30】美股隔晚造好，道指高開後升勢持續，道指最終收升614點，漲幅1.85%，報33916點；納指升382點，升幅3.06%，報12871點；標指升103點，升幅2.47%，報4287點。
責任編輯︰梁浩碩