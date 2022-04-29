【恒指夜期+ADR】夜期跌76點　京東阿里美股較港股回吐（不斷更新）

中概股審計問題傳出有進展後，港股科技股即時在挾淡倉下急升，不過，藍籌科技股ADR走勢回吐，京東美股低港7.5%，阿里美股低3.5%，恒指夜期跌76點，中概股指數升7%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 49.28 +1.5% 美團ADR 169.26 -1.6% 騰訊ADR 375.09 -0.6% 阿里巴巴美股 98.54 -3.5% 京東美股 245.71 -7.5%

科技股領升下，港股於4月最後一個交易日大升逾800點，大市高低波幅1136點。

大市低開4點，早段曾跌逾200點至近二萬關，其後外電報道指中美審計合作有進展，加上習近平主持中央政治局會議，推措施支持平台經濟規範健康發展，ATM抽上，大市升逾800點，恒生指數收報21089點，升813點，重上21000點關口，成交1651億元。恒生科技指數升近一成，報4471點。科技股造好，阿里巴巴 （09988） 升逾15%重上100元水平；美團 （03690） 亦升逾15%；騰訊 （00700） 升11%。

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焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【22：42】恒指夜期跌76點。

【19：15】恒指夜期跌169點，報20834點，低水255點。

【16：10】恒生指數收報21089點，升813點，重上21000點關口，成交1651億元。恒生科技指數升近一成，報4471點。科技股造好，阿里巴巴 （09988） 升逾15%重上100元水平；美團 （03690） 亦升逾15%；騰訊 （00700） 升11%。



【16：00】恒生指數U盤前升819點，報21095點。

【15：45】【虛擬銀行】平安壹賬通銀行去年總收入3401萬元 按年升3.3倍

【15：39】【螞蟻集團】網商銀行去年多賺63%至21億人幣 連續兩年淨增逾1000萬新用戶

【15：35】恒指收市前升逾700點，企21000點關口；科指升9.2%，報4444點。

【15：27】商湯 （00020） 升逾12%，高見5.24元。

【15：20】【電動車】蔚來理想曾升逾一成 廣東省出台限時新能源汽車補貼、每輛8000元

【15：10】港股尾市續升逾600點，恒指最新升662點，報20939點；科指升8.9%，報4429點。

【15：01】內地股市午後升幅擴大，上證全日升2.4%；深證升3.7%；創業板指升4.1%。

【14：54】【SPAC】陳德霖曾璟璇發起SPAC香港匯德通過聆訊 第8家申請第3家闖關成功

【14：52】【人民幣匯價】人民幣單日轉向、離岸人民幣低位反彈700基點回6.62 中央政治局強調穩經濟

【14：50】ATM領升，最新分別升逾9%至13%，單計3股已貢獻大市約460點。

【14：42】早前颷升的新銳醫藥 （06108） 連日回吐，股價今日逆市再跌17%，低見0.86元，成交1997萬元。

【14：35】藥明生物 （02269） 升7%，高見59.55元。

【14：21】思摩爾 （06969） 最新反彈一成；中國波頓 （03318） 升逾3%；華寶 （00336） 升逾2%；中煙 （06055） 逆市跌逾1%。

【14：14】科指升8%，XI二南方恒科 （07552） 挫逾16%，低見9.8元。

【14：04】恒指最新升約625點，報20901點；科指升8.1%，報4395點。阿里巴巴 （09988） 升13%報100元；騰訊 （00700） 升逾9%；美團 （03690） 升一成；京東 （09618） 升逾12%；小米 （01810） 升半成。

【13：33】大市升幅進一步收窄至500點內，升494點，報20770點。科指升6.5%，報4331點。

【13：31】【中國經濟】習近平主持會議研究經濟形勢 推措施支持平台經濟規範健康發展、要求保持市場平穩

【13：29】金融股逆市向下，滙豐 （00005） 跌0.5%；四大內銀跌0.6%至1.3%。

【13：23】港股升勢略為回順，恒指升幅最新略收窄至600點，回落至21000點以下水平；科指升7.7%，報4383點。

【13：21】政治局會議要求資本市場平穩運行，內地股市午升幅擴大，上證升2.1%；深證升3.2%；創業板指升3.5%。

【13：08】ATMXJ中，以京東 （09618） 表現最好，升逾16%。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新升14%；騰訊 （00700） 升一成；小米 （01810） 升逾6%。科指升一成，報4476點，大市升逾700點，報21047點，升770點。

【13：00】港股午後初段升逾800點，報21157點，升880點。阿里巴巴 （09988） 升逾15%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升13%。

【12：58】【資源股】五礦資源Las Bambas財產今早再遭入侵、部分設施損壞 午後恢復交易

【12：21】【新股IPO】滿幫集團傳暫停78億元香港上市計劃 公司回應：傳聞不實

【12：00】恒生指數半日升410點，報20686點，成交669億元。恒生科技指數升5.9%報4305點。ATM炒上，阿里巴巴 （09988） 升逾9%；騰訊 （00700） 升逾6%；美團 （03690） 升近8%。

【11：52】阿里巴巴 （09988） 曾升逾11%，港股一度升近600點，恒指最新升444，科指升5.8%。

【科網股】阿里升逾一成、騰訊美團漲逾8% 恒生科技指數早市尾段升幅擴大至6.8%

【11：46】大市最新升逾300點，報20610點，升334點；科指升4.5%，報4250點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別升6%。

【11：33】大市升幅擴大至逾200點，報20504點，升210點。騰訊 （00700） 升6%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾4%。

【11：32】內地股市半日向上，上證半日升0.4%；深證升0.8%；創業板指升0.5%。

【11：29】騰訊 （00700） 最新升逾2%，高見348元；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近2%。

【11：27】大市最新轉升60點，重上20300點水平。科指升1.3%，報4117點。

【11：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新升1%；騰訊 （00700） 升0.8%，恒指跌約35點，科指升0.6%。

【11：22】【智能手機】中國智能手機首季出貨量跌一成半 IDC：全年出貨量或少於3億部

【11：16】ATM分別升0.3%至近0.5%，大市跌幅收窄至100點內，報20185點，跌90點；科指升近0.1%，報4072點。

【11：13】海螺水泥 （00914） 第一季純利為49.3億元人民幣，按年減少15.2%，股價績後跌逾3%，低見41.3元。

【11：06】嗶哩嗶哩 （09626） 跌半成，低見171元；快手 （01024） 跌3%，低見59.1元。

【11：05】港股跌至近20000點關口暫見支持，曾低見20040點，最新報20119點，跌156點。

【11：04】時代天使 （06699） 跌逾7%，破底低見101元，成交1.3億元。

【10：57】卓航 （01865） 公布有關清盤呈請已獲法院駁回，股價今早飈升逾5成，高見0.285元，成交9513萬元。

【10：51】蘋果（美︰AAPL）季度收入按年增長8.6%至972.8億美元，高於預期的938.9億美元，手機孖寶逆市升，舜宇 （02382） 升0.4%；瑞聲 （02018） 升逾1%。另外，高偉電子 （01415） 升逾2%；丘鈦 （01478） 跌1%；通達 （00698） 升逾4%。

【AAPL業績】蘋果警告業績受供應鏈限制挑戰 或對銷售額造成達80億美元損失

【10：42】京東 （09618） 跌逾2%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌1%；中海油 （00883） 升逾4%。大市最新跌233點，報20042點；科指跌0.8%，報4033點。

【10：39】內房股下跌，中海外 （00688） 跌3%；潤地 （01109） 跌逾1%。另外，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 分別跌3%；萬科 （02202） 績後亦跌逾3%。

【業績︱內房股】萬科首季多賺10.6% 惟經營活動現金流轉負

【10：38】創科 （00669） 跌逾3%，破底低見102.3元。

【10：34】恒指跌幅擴大至近200點，報20086點，跌189點；科指跌0.6%，報4044點。

【10：32】思摩爾 （06969） 回穩，逆市反彈0.4%；中國波頓 （03318） 升近4%。另一方面，中煙 （06055） 跌2%；華寶 （00336） 跌0.7%；

【10：27】濠賭股逆市向上，藍籌股銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別升逾1%。永利 （01128） 、美高梅 （02282） 升約0.6%，澳博 （00880） 升1%；新濠 （00200） 升0.5%。

【10：16】銀行股下跌，滙豐 （00005） 跌逾1%；恒生 （00011） 跌0.9%；渣打 （02888） 回吐0.4%；東亞 （00023） 跌0.9%；中銀香港 （02388） 跌0.5%。

【10：14】友邦 （01299） 績後高開2%回軟，最新倒跌0.6%，低見77.1元。

【10：12】康希諾生物 （06185） 績後造好升半成，高見82.2元。康希諾首季扭虧，純利1.21億元人民幣，相對去年同期虧損1411萬元人民幣。

【10：10】財險 （02328） 績後跌0.3%，低見7.94元；新華保險 （01336） 績後跌逾1%，低見19.38元。人保 （01339） 績後則升0.8%，高見2.49元。

【業績｜內險股】財險首季少賺約3% 非車險業務承保利潤大增1.5倍

【業績｜內險股】新華保險首季少賺78.7% 受累高基數及投資收益減少

【業績｜內險股】人保首季少賺13% 投資收益受累資本市場波動

【10：07】騰訊 （00700） 最新轉升0.4%；阿里巴巴 （09988） 升0.3%，港股跌幅收窄至約50點。

【10：05】內銀股績前向下，建行 （00939） 、中行 （03988） 跌逾1%；工行 （01398） 跌0.6%；農行 （01288） 跌1%。

【10：04】煤炭股見回吐，神華 （01088） 跌3%；中煤能源 （01898） 跌逾3%；兗礦能源 （01171） 跌逾2%。

【10：00】大市跌幅擴大至近150點，中海油 （00883） 升幅收窄至逾3%。

【10：00】創夢天地 （01119） 逆市再升近5%，高見3.99元。

【09：54】海爾智家 （06690） 績後逆市升逾1%。海爾智家首季純利35.2億人民幣，按年升15.1%。

【09：48】大市最新跌近100點，恒指報20177點，跌98點。

【09：44】中教 （00839） 半年多賺40.5%，擬斥最多5億元人民幣回購股份，中教股價升2%，高見6.66元。

【09：41】中原銀行 （01216） 升18%，破頂早段高見1.19元。中原銀行溢價1.17倍配股籌近57億元。

【09：40】港交所 （00388） 逆市造好升2%，早段高見333.4元。

【港交所388】港交所擬增加恒指國指期貨合約月份 料6月生效

【09：36】洛陽鉬業 （03993） 靠穩升0.8%。洛鉬首季歸屬於母公司股東的淨利潤17.9億元人民幣，按年升77.9%。

【09：35】港股早段跌約60點，科指跌近0.1%。

【09：32】阿里巴巴 （09988） 跌0.7%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團 （03690） 跌逾1%；京東 （09618） 跌2%。

【09：25】【新股IPO】東原仁知服務2352首掛平開 昨暗盤收升3%

【09：22】恒生指數開報20271點，跌4點。恒生科技指數跌0.3%，報4053點。中海油 （00883） 績後升逾6%；友邦 （01299） 升2%；美團 （03690） 升1%。

【業績│石油股】中海油派1.18元特別股息、首季多賺132% CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）

【09：13】期指開報20013點，跌161點。

【08：49】恒指黑期跌約82點，報20128點；道指期貨跌50點，報33865點。

【08：30】東原仁知服務 （02352） 今日掛牌，昨於富途暗盤報12.28元，升2.9%，一手200股帳面賺68元。

【新股IPO】東原仁知服務2352暗盤收升3% 一手帳面賺68元

【07：45】【友邦1299業績】友邦首季新業務價值跌18% 李源祥：業務隨疫情高峰期過去正重拾動力

【07：45】港股ADR收報20213點，跌62點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報48.65元，較港收市價低0.2元或0.4%。騰訊 （00700） ADR折合報339.45元，較港收市價低0.35元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報89.17元，較港收市價高0.92元或1%。

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【07：30】美股隔晚造好，道指高開後升勢持續，道指最終收升614點，漲幅1.85%，報33916點；納指升382點，升幅3.06%，報12871點；標指升103點，升幅2.47%，報4287點。

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【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

責任編輯︰梁浩碩