▲ 【AAPL業績】蘋果警告業績受供應鏈限制挑戰 或對銷售額造成達80億美元損失

蘋果（美︰AAPL）季績表現雖勝市場預期，惟警告本季面臨挑戰，其中包括因疫情相關的供應鏈限制，或對銷售額造成40億至80億美元的損失。蘋果亦警告，與疫情相關的封鎖措施正削弱中國的需求。蘋果股價盤後跌2%，報160.3美元。

蘋果季度收入按年增長8.6%至972.8億美元，高於預期的938.9億美元，每股收益1.52美元，亦高於預期的1.43美元。蘋果股息增加半成至每股派23美仙，同時計劃回購多900億美元股票。

中國封城影響未出現

行政總裁庫克（Tim Cook）表示，蘋果財務表現勝其預期。增長最快的地區是美洲，季度銷售額增長20%至505.7億美元。包括香港及台灣在內的大中華區增長放緩3.5%至183.4億美元。庫克表示，期內與疫情相關的中國封鎖並未影響蘋果。

期內，iPhone收入505.7億美元，按年增長5.5%，高於預期的478.8億美元；Mac收入升逾14.7%104.4億美元，iPad收入則跌1.9%至76.5億美元，同勝預期。另外，服務收入198.2億美元，升17.3%，高於預期的197.2億美元；其他產品收入升12.4%至88.1億美元，預期為90.5億美元。

因與疫情相關的不確定性，蘋果未有提供本季的收入指引，為2020年2月以來首次。

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責任編輯︰梁浩碩