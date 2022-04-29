  • 27°C
香港時間 : 2022429日 (五) 04:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國際保險股】友邦首季新業務價值跌18%　李源祥：業務隨疫情高峰期過去正重拾動力

股市 04:04 2022/04/29

分享：

分享：

友邦按年以固定滙率比較，首季新業務價值下跌18%至8.53億美元。

友邦 （01299） 公佈今年首季表現，按年以固定滙率比較，新業務價值下跌18%至8.53億元（美元，下同）；年化新保費減少7%至15.67億元；新業務價值利潤率下降7.6個百分點至54.4%，主要由於內地業務轉向較平衡的產品組合，及集團銷售額下跌導致承保開支超支增加；總加權保費收入上升5%至99.48億美元。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，Omicron對2022年第一季的新業務銷售帶來暫時性干擾，但隨著感染高峰期過去及干擾開始減退，友邦業務正重拾動力。他指，集團於技術、數碼及分析方面作出重大投資，促使業務成功地適應複雜多變的經營環境， 有助逐漸減少連續數輪疫情對銷售的影響。在數碼工具和遙距功能的支持下，友邦在內地及香港以外市場的2022年第一季新業務價值，較2020年第二季首輪疫情大流行時達成的水平高出50%。

友邦中國業務在一季繼續為集團帶來最大貢獻，因2021年2月生效的監管變動，加速了對傳統保障型產品的需求。長期儲蓄產品的強勁銷售，令友邦中國去年下半年較平衡的產品組合繼續維持，儘管新業務價值利潤率下降，惟年化新保費較2021年第一季仍有增長。此外，在去年下半年強勁招聘動力支持下，友邦保險中國新入職代理人數較去年同期錄雙位數字增長。

本港封關下經澳門分公司向內地旅客銷售

友邦香港在「最優秀代理」和夥伴分銷渠道增長的支持下，新業務價值較去年同期錄得增長。集團稱，儘管香港持續實施跨境旅遊限制，惟透過澳門分公司向內地旅客的銷售，所帶來的新業務價值顯著增加。 

友邦獲本港保監局批准，自今年1月1日起提前採納風險為本資本制度，友邦指該制度連同中國「償二代」資本新規，對第一季新業務價值影響輕微。

另外，友邦提到其絕大部分保費以當地貨幣收取，會密切配對當地的資產及負債，以盡量減低外滙變動的經濟影響，但由於業績是以美元呈報，故仍會受到貨幣換算影響。

相關文章：

【業績｜油服股】中海油服純利升約68％　指油服行業復甦趨勢明顯

【業績｜CRO】康龍化成首季多賺1.3%　首季收入增41%

【業績｜內險股】人保首季少賺13％　投資收益受累資本市場波動

【業績︱內房股】萬科首季多賺10.6%　惟經營活動現金流轉負

港股 保險公司 美元 友邦保險（01299） 香港 中國 新業務價值

下一篇文章

【美股收市】美GDP跌 科企績佳撑道指飈614點 納指升逾3%　Meta漲17%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】美GDP跌 科企績佳撑道指飈614點 納指升逾3%　Meta漲17%（不斷更新）
【美股收市】美GDP跌 科企績佳撑道指飈614點 納指升逾3%　Meta漲17%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】走資憂慮持續 夜期跌247點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】走資憂慮持續 夜期跌247點（不斷更新）
【業績│石油股】中海油派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）
【業績│石油股】中海油派1.18元特別股息、首季多賺132%　CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）
美股反彈乏力　跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀
美股反彈乏力　跟大隊持現金 VS 撈底教你點揀
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【綠色債券】綠色零售債券開售至5月6日　一文看清各銀行券商認購優惠、中銀推iPhone抽獎應戰（不斷更新）
【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算　日央行宣布每日買債、美元兌日圓升越130
【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算　日央行宣布每日買債、美元兌日圓升越130
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款