▲ 【友邦1299業績】友邦首季新業務價值跌18%、符預期 高盛：香港業務錄增長屬驚喜

友邦保險 （01299） 周四（29日）晚公布，按年以固定滙率比較，今年新業務價值下跌18%至8.53億元美元；年化新保費減少7%至15.67億美元；新業務價值利潤率下降7.6個百分點至54.4%；總加權保費收入上升5%至99.48億美元。友邦保險指出，隨Omicron感染個案下降，新業務銷售正重拾動力。友邦業績大符預期，今早表現隨大市輕微回吐不足1%，暫報77.45元，即市成交8.3億元。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示，Omicron對2022年第一季的新業務銷售帶來暫時性干擾，但最新正重拾動力。他指，集團於技術、數碼及分析方面作出重大投資，促使業務成功地適應複雜多變的經營環境，有助逐漸減少連續數輪疫情對銷售的影響。

友邦指出，在數碼工具和遙距功能的支持下，在內地及香港以外市場的2022年第一季新業務價值，較2020年第二季首輪疫情大流行時達成的水平高出50%。

友邦中國業務在一季繼續為集團帶來最大貢獻，因2021年2月生效的監管變動，加速了對傳統保障型產品的需求。長期儲蓄產品的強勁銷售，令友邦中國去年下半年較平衡的產品組合繼續維持，儘管新業務價值利潤率下降，惟年化新保費較2021年第一季仍有增長。此外，在去年下半年強勁招聘動力支持下，友邦保險中國新入職代理人數較去年同期錄雙位數字增長。

高盛：友邦香港新業務價值錄得增長遠超預期

高盛指出，友邦香港業務計及香港、澳門兩地，在上季香港疫情嚴峻下依然錄得增長，主要受惠於澳門放寬對內地居民的旅遊限制，抵銷香港社交距離措施影響。

高盛認為，友邦首季表現反映內地消費者需求保持韌性，支撐大中華業務增長前景，續予目標價101元，續列為「確信買入」名單。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

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