【開市9點半】平保、「工農中建」季績放榜　美元強、日圓兌港元跌穿6算

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美元強勢，美滙見103水平，日本央行宣布將在每個工作日進行固定利率操作，以0.25%的利率水平購買10年期日本國債，購買必要數量、無上限的日本國債，美元兌日圓匯價走高，每百日圓兌港元跌穿6算。

港滙最近一周則持續處於距離7.85弱方兌換保證50點子內水平，資金持續從港元流向美元，金管局預警，港滙將觸弱方兌換保證，按聯繫滙率機制，屆時會以7.85港元兌1美元買入港元，向市場售出美元。

內險股業績出爐，平保 （02318） 及四大內銀「工農中建」公布季績。另外，「三桶油」之一的中石油 （00857） 也會公布業績。

重點新聞：

1） 【港元滙價】金管局：不排除港滙今年觸7.85弱方兌換保證次數 接錢次數或較上輪美加息周期多

2） 【業績│石油股】中海油派1.18元特別股息、首季多賺132% CFO：無計劃退出特定區域、暫不收購俄油氣項目（第二版）

3） 【日圓滙價】日圓兌港元正式跌穿6算 日央行宣布每日買債、美元兌日圓升越130

4） 【TWTR】Twitter 首季收入遜預期、惟用戶數量激增 料馬斯克年內完成收購交易

5） 【麥當勞業績】麥當勞加價及疫後復甦撑業績 經調整盈利超預期

6） 【中美金融戰】京東「戴頭盔」預告：不久後或被美SEC列入「預定摘牌名單」 PCAOB現無法檢查其中國核數師工作 4.30成關鍵日期

7） 【大行看法】瑞士盈豐：內地疫情好轉才能帶動港股向上 美國通脹料3月見頂

8） 【業績｜銀行股】渣打料全年淨息差平均升至約1.4厘 預告首季強勁交易收入難重演

9） 【華為業績】華為首季收入跌14% 董事長胡厚崑：消費者業務受到較大影響

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

港股ADR及美股收市情況：

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