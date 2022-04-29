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【消費情報】7-Eleven跨界聯乘PEANUTS x 日本牛仔拼布潮牌FDMTL 獨家換購8款不同造型OOTD日系穿搭包

理財智慧 12:00 2022/04/29

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7-Eleven踩入時裝界，破格聯乘日本著名牛仔拼布潮牌 FDMTL，跟經典漫畫《花生漫畫PEANUTS》──獨家推出型格十足的「#OOTD日系穿搭包」，8款均不同款式設計、顏色及高質量，絕對CP值極高，適合無論休閒逛街、戶外運動、返學、旅行Staycation等日常不同場合使用。

【溫股知新】內地傾力救市   做好資產配置

全套「#OOTD日系穿搭包」系列請來備受熱捧的日本潮流時尚品牌FDMTL主理人兼設計師Gaku Tsuyoshi（津吉學）親自為香港粉絲度身設計，帶來8款用上高質物料，適合不同用途的穿搭包。津吉學亦深知港人熱愛日本文化，於是今次聯乘為《花生漫畫PEANUTS》內的人氣角色Snoopy、Charlie Brown及Woodstock造型加持，揉合了富士山、茶道、燈籠祭等日本著名景點及飲食文化，配以FDMTL經典的藍染拼接手法作整套系列的主調，設計出一系列呈現出不同日系型格風的穿搭包。

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「#OOTD日系穿搭包」配合每日穿著，輕易打造8款不同配搭造型，無論任何場合都可配搭出日系潮人風格。此系列將於5月4日早上7時起型格登陸7-Eleven，除了可以儲印花換購，yuu會員可獨家預購2款「#OOTD日系穿搭包」日系文青及日系型格VIP套裝，每款套裝各限量200盒，外盒印有FDMTL拼布圖案設計，更顯收藏價值。每款套裝包括4款指定日系穿搭包，毋須儲印花，亦無需擔心隨機抽到同款，只需用yuu積分即可輕鬆換領全套系列。數量有限，換完即止。

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責任編輯：嚴浩文

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