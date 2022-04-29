【毛孩好去處】於13間指定香港星巴克分店消費 可免費換取狗狗專屬「飲品」Puppuccino　 與毛孩齊在戶外享happyhour

疫情放緩，港人也到外遊玩，不少人更都喜歡趁好天氣與狗狗外出玩耍。由4月30日起，毛孩將可於香港星巴克指定分店首嚐滋味十足的狗狗「飲品」Puppuccino，13間指定分店均臨近空地或設有戶外座位，讓主人與狗狗在陽光下享受美味的星巴克時光。

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Puppuccino這款專屬狗狗的「飲品」以鮮忌廉製成，口感幼滑軟綿，帶濃郁奶香，絕對令毛孩們一試難忘。Puppuccino將以星巴克單份意式濃縮咖啡紙杯盛裝，方便顧客帶到戶外，隨時隨地為狗狗送上美味驚喜。

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顧客只需於指定分店作任何金額消費，便可於付款時知會分店夥伴，免費換取一杯Puppuccino*。部分分店更設戶外座位，方便顧客與狗狗享用專屬的星巴克滋味。

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記者：陳詠妍