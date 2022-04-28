【消費優惠】裕民坊舉辦1週年感謝祭　一連5周推「$1大激賞」

▲ 裕民坊舉辦1週年感謝祭 一連5周推「$1大激賞」

為慶祝裕民坊1週年，裕民坊將於今年4月30日起推出《裕民坊1週年感謝祭》，一連5個星期夥拍裕民坊、裕民里及裕民市集數十間商戶推出「$1大激賞」及其他優惠，派發超過3,000份1元禮遇。另外，裕民坊即日起至6月5日推出「裕民消費加碼賞」，凡使用電子貨幣（包括WeChat Pay HK、AlipayHK支付寶香港、Tap & Go拍住賞及八達通）消費滿400元可獲高達70元回贈獎賞，最高可獲100元回贈。

於《裕民坊1週年感謝祭》期間，場內近30間商戶將會於連續5個星期六推出「$1大激賞」。顧客只要登入YM²裕民坊Facebook專頁，於活動連結回答指定問題，每星期最快答對問題的一眾即成為得獎者。得獎者於商場禮賓處憑得獎通知書換領「$1大激賞換購券」，於商戶以1元換購指定人氣商品。

1元禮遇包括牛角Buffet午市燒肉定食、余仁生全效CS4蟲草菌絲體膠囊、皇玥伯爵茶蛋卷精裝禮盒、恆香老餅家金腿蛋黃鹹肉粽等。

而裕民里商戶亦會推出1元商品，於4月30日起連續5個星期的周末及公眾假期，於YM²裕民坊即日以電子貨幣任何消費，即可換領「$1大激賞換購券」。數量有限，額滿即止。

用指定支付工具額外獲50元回贈優惠券

為積極響應政府消費券，即日起至6月5日，惠顧最多兩間不同YM²裕民坊商戶以電子貨幣即日消費滿400元可獲贈20元優惠券，消費滿1,000元，可獲贈50元優惠券。若顧客使用WeChat Pay HK、AlipayHK支付寶香港、Tap & Go拍住賞或八達通方式付款，可額外獲50元消費券。

顧客於即日至6月30日，於YM²裕民坊以電子貨幣即日消費滿200元可享1小時免費泊車；消費滿400元可享2小時免費泊車。

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