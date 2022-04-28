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【中美金融戰】京東「戴頭盔」預告：不久後或被美SEC列入「預定摘牌名單」　PCAOB現無法檢查其中國核數師工作　4.30成關鍵日期

股市 23:11 2022/04/28

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【中美金融戰】京東「戴頭盔」預告：不久後或被美SEC列入「預定摘牌名單」　目前PCAOB無法檢查其中國核數師工作　4.30成關鍵日期

美國落實《外國公司問責法案》（HFCAA法案）後，多間中概股被美國證交會（SEC）列入「預摘牌名單」，市場關注京東 （09618） （美：JD）及阿里巴巴 （09988） 等電商巨頭會否中招。

雖然京東未有被美國SEC正式點名，但京東今日「戴頭盔」表示，預期不久後確認納入「預摘牌名單」，承認目前美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）不能檢查其調查位於中國的核數師，若連續3年無法被審查，京東美國存託股（ADR） 2024年將被禁在美交易，須從美退市。

京東承認4月30日前會發布20-F表格 PCAOB能否審查存不確定性

京東在年報表示，由於集團的20-F表格核數師位於中國，而PCAOB未經中國當局批准而無法進行審查，目前其20-F表格核數師尚未接受PCAOB的審查。

京東又透露將於周六（30日）前以20-F表格發佈2021年財報，PCAOB能否對其20-F表格核數師進行審查，存在較大的不確定性。

預期提交20-F表格年度報告後不久確認納「預摘牌名單」

京東直言，預期將於提交20-F表格年度報告後不久確認為「委員會標識的發行人」（即上述「預摘牌名單」）。

HFCAA去年底正式實施，當中規定若美國上市企業審計報告由2021年起連續三年事務所未經PCAOB檢查，美國SEC要求這些股份或美國存託股（ADR）退市。

京東2024年美國存託股或被退市 最早甚至2023年

京東直言，倘PCAOB不能充分檢查位於中國的核數師，其ADR會於2024年根據HFCAA被禁止於美國交易，京東美國存託股或被退市。

值得留意是，美國眾議院今年2月4日通過了一項法案，提到要將HFCAA下的禁令所需的連續未經檢查年數從三年減少到兩年，若果最終被簽署生效為法律，京東最早可能2023年被禁止在美國買賣。

京東ADR一旦被禁買賣 將不利股價及籌集資金能力

京東提醒，如果其美國存託股被禁止在美國買賣，將大大損害投資者出售或購買美國存託股的能力，且與退市相關的風險及不確定性將對其美國存託股和A類普通股的價格產生負面影響。另外，退市禁令將大幅影響籌集資金的能力，此舉或對其業務、財務狀況及前景造成重大不利影響。

【石Sir一周前瞻及異動股】滙豐、電能及希慎

記者：李哲毅

【中美金融戰】再鼎醫藥啟動港美雙重主要上市準備工作　此前被美SEC列入「預定摘牌名單」

【中美金融戰】美國證交會「預定摘牌名單」新增17家中概股　理想汽車上榜：香港上市地位不變（附名單）

ADR 美股 港股 京東（美：JD） 京東集團—SW（09618） 核數師 阿里巴巴－SW（09988）

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