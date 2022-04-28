▲ 【TWTR】Twitter 首季收入遜預期、惟用戶數量激增 料馬斯克年內完成收購交易

Twitter（美：TWTR）周一接受全球首富、Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克的440億美元收購要約後，周四（28日）公布首季業績。Twitter期內收入12億美元，按年增16%，但低過預期的12.3億美元。

Twitter 開市早段升1%，報49.14美元。

Twitter今年1月以10.5億美元出售廣告平台MoPub，帶動其首季盈利達5.13億美元，按年增長654.78%，每股收益0.061美元。

Twitter 首季mDAU 增15.9%至2.29億

Twitter首季商業化日活躍用戶（mDAU）2.29億，按年增15.9%，美國mDAU按年增6.4%至3960萬，而國際 mDAU 為1.894 億，按年增長 18.1%。Twitter補充，由於內部錯誤，此前誇大了2019年至2021年間的mDAU數量。

儘管馬斯克收購 Twitter 的交易至少須花費幾個月才能完成，但Twitter 公司決定取消今季財報電話會議。Twitter 同時表示，不會提供前瞻性指導，並會撤回先前提供的目標和前瞻，又預計馬斯克的收購交易將於今年完成。

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