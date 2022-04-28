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【美國經濟】受通脹、俄烏戰爭打擊　美國第一季GDP意外萎縮1.4%

環球政經 21:30 2022/04/28

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美國商務部周四（28日）公布，第一季國內生產總值（GDP）按年收縮1.4%，大遜預期的增長1%。與上一季度錄得的按年6.9%增長速度相比，明顯放緩。也是自疫情導致衰退的2020年第二季度以來的最差表現。

同場加映：【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

受疫情持續、俄烏戰爭，通脹高企等眾多因素影響，導致經濟停滯。數據下降的主因是庫存投資步伐放慢。隨著物價持續上漲令消費者支出增加。消費者支出初值增長2.7%，略高於前值2.5%；個人消費支出（PCE）物價指數按年增7%，核心PCE物價指數增5.2%，差於市場預期。

儘管華爾街對衰退的預期仍然很低，但為了持續上漲的物價，聯儲局計劃加快加息步伐，經濟或進一步放緩。

【延伸閱讀】 本港放寬社交限制 星展推薦15隻受惠股　【下一頁

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同場加映：【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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